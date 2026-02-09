Λογαριασμός
«Ο ήρωας του ελληνικού clasico»: Η Αργεντινή αποθεώνει τον Ταμπόρδα

Ο Βιθέντε Ταμπόρδα ήταν ο ήρωας του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι «αιωνίων» κόντρα στον Ολυμπιακό, με τον Αργεντινό να γνωρίζει την αποθέωση πίσω στην πατρίδα του

Ταμπόρδα

Θριαμβευτής του «αιώνιου» ντέρμπι ήταν ο Παναθηναϊκός, με τους «πράσινους» να πανηγυρίζουν ένα τεράστιο διπλό μέσα στην έδρα του Ολυμπιακού, επικρατώντας 1-0, χάρη στο ολόχρυσο γκολ του Βιθέντε Ταμπόρδα στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης.

Η… χάρη του Αργεντινού ξέφυγε από τα στενά σύνορα της Ελλάδας, με τα Μέσα της πατρίδας του να τον αποθεώνουν για το γκολ και κυρίως την εμφάνιση του, οδηγώντας το «τριφύλλι» σε μία σπουδαία επικράτηση.

Η αργεντίνικη έκδοση του «ESPN» έγραψε χαρακτηριστικά:

«Με γκολ του Βιθέντε Ταμπόρδα, κέρδισαν το ντέρμπι! Ο πρώην παίκτης της Μπόκα χάρισε τη νίκη στον Παναθηναϊκό με 1-0 απέναντι στον Ολυμπιακό στο “ντέρμπι των αιωνίων”. Αυτό ήταν το τέταρτο γκολ του Αργεντινού με την ελληνική ομάδα και το δεύτερο στη Super League».

Η Canal DeportTv τον χαρακτήρισε ως ήρωα, ενώ έκανε ειδική αναφορά και στην παρουσία του Σαντίνο Αντίνο με τα πράσινα.

«Ήρωας ο Βιθέντε Ταμπόρδα στο ελληνικό clasico.

Ο πρώην παίκτης της Μπόκα σημείωσε το μοναδικό γκολ στη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού.

Ο Σαντίνο Αντίνο πήρε επίσης χρόνο συμμετοχής με τη νικήτρια ομάδα στο ντέρμπι. Ο Ταμπόρδα βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα, έχοντας πετύχει τρία γκολ μέχρι στιγμής μέσα στη χρονιά. Ο αγώνας ήταν στο πλαίσιο της 20ής αγωνιστικής της ελληνικής Super League στον Πειραιά».

Για τον Ταμπόρδα έκανε αφιέρωμα και η ιστοσελίδα Ole, η οποία στάθηκε στην απόδοση του Αργεντινού που προσέλκυσε πάνω του τα περισσότερα βλέμματα στο «αιώνιο» ντέρμπι.

«Χάρη σε ένα γκολ του πρώην παίκτη της Μπόκα, Βισέντε Ταμπόρδα, ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Ολυμπιακό με 1-0 στο ελληνικό ντέρμπι της Κυριακής, στο πλαίσιο της 20ής αγωνιστικής της ελληνικής Super League.

Το γκολ του Παναθηναϊκού ήρθε νωρίς. Το χρονόμετρο έδειχνε έξι λεπτά όταν ο Ταμπόρδα βρέθηκε με την μπάλα στην περιοχή μετά από κακή κόντρα σε αντίπαλο αμυντικό και σε τετ α τετ, αν και με μικρή γωνία, σκόραρε με ποδιά, με την μπάλα να καταλήγει αργά στα δίχτυα περνώντας ανάμεσα από τα πόδια του τερματοφύλακα.

Μάλιστα, παίκτης του Ολυμπιακού έτρεξε να απομακρύνει την μπάλα καθώς αυτή περνούσε τη γραμμή του τέρματος. Το VAR παρενέβη και, μετά από έλεγχο, επιβεβαιώθηκε ότι η μπάλα είχε περάσει ολόκληρη τη γραμμή.

Ήταν μία χαρούμενη Κυριακή για τον Ταμπόρδα, αλλά και για τον επίσης Αργεντινό βασικό, τον νεοαποκτηθέντα Σαντίνο Αντίνο, πρώην της Γοδόι Κρους, τον οποίο είχε διεκδικήσει και η Ρίβερ Πλέιτ σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο.

Αυτό ήταν το πέμπτο γκολ για τον απόφοιτο των ακαδημιών της Μπόκα Τζούνιορς σε 12 αγώνες με τον Παναθηναϊκό. Ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς ότι πρόκειται για την πρώτη του σεζόν στην Ευρώπη, μετά την πώλησή του από τη Μπόκα τον περασμένο Σεπτέμβριο έναντι 5.000.000 δολαρίων για το 80% των δικαιωμάτων του (η Πλατένσε, όπου αγωνιζόταν ως δανεικός, έλαβε το 10% του ποσού της μεταγραφής)».

