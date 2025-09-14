Παναθηναϊκός: Στο επίκεντρο… ο Λέτο, αυτούς τους πρώην «πράσινους» θα συναντήσει με Κηφισιά

Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στον… Βόλο μετά από μία «περιπέτεια» για την έδρα του αγώνα με την Κηφισιά. Οι «πράσινοι» θέλουν να κάνουν… σεφτέ στο ελληνικό πρωτάθλημα και κοντράρονται με την ομάδα των Βορείων Προαστίων η οποία έχει μεγάλο… πράσινο παρελθόν. Συγκεκριμένα δεν είναι μόνο ο Σεμπάστιαν Λέτο ο οποίος θα αντιμετωπίσει σήμερα στις 18:00 το Τριφύλλι.

