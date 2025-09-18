Στη Μελβούρνη βρίσκεται το δεύτερο γκρουπ της αποστολής του Παναθηναϊκού, ενόψει των ιστορικών φιλικών αγώνων στο πλαίσιο του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στην Αυστραλία.

Μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών τους στο Eurobasket, ο Εργκίν Αταμάν ταξίδεψε μαζί με τους διεθνείς Κώστα Σλούκα, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Ντίνο Μήτογλου, Ομέρ Γιουρτσεβέν, Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, Αλέξανδρο Σαμοντούροβ και Βασίλη Τολιόπουλο.

Ο προπονητής και οι παίκτες ενσωματώθηκαν άμεσα στην ομάδα και θα συμμετάσχουν στις προπονήσεις, ώστε να είναι έτοιμοι για τις αναμετρήσεις με την Παρτιζάν και τους Adelaide 36ers.

Παρά το μεγάλο ταξίδι και την κούραση από το Ευρωμπάσκετ, ο Κώστας Σλούκας έδειξε σε εξαιρετική κατάσταση, ενώ με χιούμορ σχολίασε: «Φρέσκοι είμαστε».

