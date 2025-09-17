Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος, πίεσε την αντίπαλη εστία, αλλά δεν είχε λύση στο γκολ, με συνέπεια να παραχωρήσει «λευκή ισοπαλία (0-0) στην Πάφο, στην πρεμιέρα του Champions League.

Στο μυαλό του κόουτς

Πιστός στο 4-2-3-1 ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Στο τέρμα ο Πασχαλάκης αντί του τιμωρημένου Τζολάκη, με τους Ρέτσο και Πιρόλα στο κέντρο της άμυνας, τον Ροντινέι δεξιά, ενώ αριστερά ήταν ο Ορτέγκα. Στα χαφ Γκαρθία και Έσε, με τον Ποντένσε στο δεξί «φτερό» και τον Στρεφέτσα στο αριστερό, με τον Τσικίνιο να κινείται πίσω από τον Ελ Κααμπί.

Με 3-5-2 η Πάφος. Στο τέρμα ο Μιχαήλ, στο κέντρο της άμυνας Νταβίντ Λουίς, Λούκασεν και Γκόλνταρ. Στις δύο πλευρές Κορέια και Μπρούνο, με τους Σούνιτς, Πεπέ και Ντράγκομιρ να βρίσκονται στα χαφ, ενώ Ζάζα και Ντιμάτα.

Το ματς

Στόχος, πάντα, σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ένα γρήγορο γκολ από τον γηπεδούχο. Ο Ολυμπιακός παραλίγο να την πατήσει και να γίνει το αντίθετο. Σε επικίνδυνη φάση, ο Πασχαλάκης διάβασε και βγήκε, αλλά έκανε κακό διώξιμο πάνω στο σώμα του Ντράγκομιρ, με την μπάλα να περνάει λίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι του Έλληνα γκολκίπερ.

Οι Πειραιώτες πόνταραν και πάλι στην πίεση ψηλά, η οποία αποτελεί «όπλο» τους, έκλεψαν κάποιες μπάλες, αλλά δεν τις αξιοποίησαν στο πρώτο μισάωρο, καθώς δεν μπόρεσαν να δημιουργήσουν ρήγματα σε πρώτο χρόνο. Η αναμέτρηση κυλούσε κοντά στα «θέλω» της Πάφου, η οποία προσπαθούσε να δημιουργήσει με μακρινές μπαλιές και δεν έπαιρνε ρίσκα στο παιχνίδι της, έχοντας προτεραιότητα τα μετόπισθεν. Επιθετικά πόνταρε πολύ στο εξαιρετικό transition της, ενώ πίεζε ψηλά στο χτίσιμο της επίθεσης του Ολυμπιακού, ώστε να επωφεληθούν σε πρώτο χρόνο από τυχόν λάθος των «ερυθρόλευκων».

Στο 25’ άλλαξαν οι αριθμητικές ισορροπίες. Ο Μπρούνο πήγε δίχως φρένο σε 50-50 μπάλα με τον Πιρόλα, έχοντας ήδη κάρτα και αποβλήθηκε. Τέσσερα λεπτά μετά ήρθε μία από τις λίγες περιπτώσεις (υποψία ουσιαστικά) που έγινε κάπως απειλητικώς ο Ολυμπιακός, με το σουτ του Στρεφέτσα να βρίσκει στα σώματα. Η Πάφος απείλησε στο 34’ με το άστοχο σουτ του Κορέια σε αντεπίθεση της κυπριακής ομάδας. Αυτή ήταν η τελευταία αξιοσημείωτη τελική στο πρώτο μέρος.

Ο Μεντιλίμπαρ θέλησε να κάνει πιο επιθετικό τον Ολυμπιακό, βάζοντας τον Ταρέμι αντί του Στρεφέτσα (και τον Μουζακίτη στη θέση του Γκαρθία) μετά την ανάπαυλα. Οι Πειραιώτες απείλησαν σχεδόν κατευθείαν, με τον Ελ Κααμπί να έχει άστοχη κεφαλιά στο 48’ από τη σέντρα του Ροντινέι.

Στη συνέχεια το σκηνικό ήταν το ίδιο παρά την αλλαγή προσέγγισης από τους «ερυθρόλευκους», με την Πάφο να είναι καλά οχυρωμένη πίσω, δείχνοντας ότι βολεύεται με την ισοπαλία.

Η επόμενη καλή στιγμή του Ολυμπιακού ήταν το σουτ του Ποντένσε στα σώματα στο 68ο λεπτό. Ο Πορτογάλος άρχισε να παίρνει περισσότερες πρωτοβουλίες, βλέποντας ότι πίεζε ο χρόνος. Στο 69’ οι Πειραιώτες είχαν μεγάλη ευκαιρία για το 1-0, με την κεφαλιά του Ρέτσου (που λίγο πριν είχε κάνει μακρινό σουτ με αξιώσεις) από κοντά που έβγαλε ο Μιχαήλ.

Ο Ολυμπιακός βρήκε κάποιες ευκαιρίες στην τελική ευθεία, αλλά δεν μπόρεσε να λύσει τον… Γόρδιο δεσμό. Ο νεοεϊσελθών Πνευμονίδης έκανε σέντρα-σουτ στο 76’, με τον Λούκασεν να διώχνει με το ρίσκο να πετύχει αυτογκόλ. Στο 85’ ο Μουζακίτης έκανε ωραίο εκτός περιοχής σουτ, η μπάλα κόντραρε και πέρασε εκτός σε κόρνερ.

Ο Ολυμπιακός παραλίγο να ανοίξει το σκορ στο 90΄+1’, με τον Ορτέγκα να κάνει ωραίο γύρισμα από τα αριστερά για τον Ταρέμι που εκτέλεσε με την εστία να είναι… πιάτο, αλλά ο Γκόλνταρ έκανε σωτήριο τάκλιν. Η τελευταία… ζαριά ήταν για τους Πειραιώτες ουσιαστικά η άστοχη κεφαλιά του Ιρανού στο 90’+4’.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Πασχαλάκης – Ροντινέι (61’ Κοστίνια), Ρέτσος, Πιρόλα (75’ Μπιανκόν), Ορτέγκα – Γκαρθία (46’ Μουζακίτης), Έσε (75’ Πνευμονίδης) - Στρεφέτσα (46’ Ταρέμι), Τσικίνιο, Ποντένσε - Ελ Κααμπί

Πάφος (Χουάν Κάρλος Καρσέδο): Μιχαήλ - Λούκασεν, Νταβίντ Λουίς (33’ Πηλέας), Γκόλνταρ – Κορέια (76’ Λάνγκα), Πέπε, Σούνγιτς, Ντράγκομιρ (85’ Άντερσον), Μπρούνο – Ζάζα (76’ Σέμα), Ντιμάτα (33’ Όρσιτς)΄

Διαιτητής: Ίστβαν Κόβατς (Ουγγαρία)

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.