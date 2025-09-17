Λογαριασμός
Νέα θητεία για τον Χρήστο Κόντη στον πάγκο του Παναθηναϊκού

Δεδομένη θεωρείται η συμφωνία των δύο πλευρών - Επιστρέφει και αναλάβει χρέη υπηρεσιακού προπονητή ο άνθρωπος που σήκωσε με τον ΠΑΟ το Κύπελλο το 2024 

Χρήστος Κόντης

Ο Χρήστος Κόντης έδωσε τα χέρια με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού για να βρεθεί για τρίτη φορά στην ομάδα και να τη βοηθήσει σε μια αρκετά δύσκολη στιγμή.

Όπως μετέφερε στον «αέρα» του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Διονύσης Δεσύλλας, ο Έλληνας κόουτς και πρώην βοηθός του Ιβάν Γιοβάνοβιτς επιστρέφει στο «τριφύλλι».


Το έκανε και στο φινάλε της σεζόν 2023-2024 κατακτώντας μάλιστα το Κύπελλο Ελλάδας, ενώ πλέον, αναλαμβάνει να προετοιμάσει την ομάδα για το μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, την Κυριακή, στη Λεωφόρο, ξεκινώντας από την προπόνηση της Πέμπτης...


 

Πηγή: sport-fm.gr

