Ελλαδα Φουρνιέ: «Ο Ολυμπιακός μου δίνει την ευκαιρία να ζήσω μεγάλες στιγμές»

Για την απόφαση να αφήσει το ΝΒΑ έπειτα από 12 χρόνια και να υπογράψει στον Ολυμπιακό, μίλησε ο Εβάν Φουρνιέ στο «RMC Sport».



Αρχικά, ο Γάλλος γκαρντ/φόργουορντ τόνισε πως είναι πολύ χαρούμενος για την επιλογή του, λέγοντας παράλληλα: «Δεν ήξερα ακριβώς τι θα κάνω στις αρχές του καλοκαιριού. Ήξερα απλά ότι ήθελα να απολαμβάνω το μπάσκετ. Ήθελα να ζήσω κι άλλες μεγάλες στιγμές και ο Ολυμπιακός μου έδωσε αυτή την ευκαιρία. Είμαι πολύ χαρούμενος. Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας με τη Γαλλία δεν ήθελα να σκέφτομαι πολύ για τη free agency και το τι θα κάνω. Υπήρχαν επαφές με ομάδες του NBA και ενδιαφέρον από πολλές ευρωπαϊκές ομάδες. Όμως, εκείνη την στιγμή δεν ήθελα να επιλέξω και μετά ήρθαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Όταν τελείωσαν, είπα "έλα πρέπει να επιλέξεις" και ψάξαμε με τον ατζέντη μου την ευρωπαϊκή αγορά. Αφού είδαμε τις επιλογές, απευθείας επέλεξα τον Ολυμπιακό. Υπήρχαν συζητήσεις για το NBA, από τους υποψήφιους ήταν οι Μιλγουόκι Μπακς».

Από ‘κει και πέρα, ο 31χρονος ερωτήθηκε για την αποχώρηση τουαπό τον πάγκο των «τρικολόρ»: «Ο Βενσάν Κολέ είναι ο μόνος προπονητής που έχω συνεργαστεί στην εθνική ομάδα της Γαλλίας. Δεν μου προκαλεί έκπληξη η αποχώρησή του. Τον ευχαρίστησα για τα όμορφα χρόνια που είχαμε. Πλέον, όπως όλοι, περιμένω να δω ποιος θα τον αντικαταστήσει».Τέλος, ο Φουρνιέ εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τα πολύ ακριβά εισιτήρια για τα ματς στου Ολυμπιακούς Αγώνες: «Αυτό, ήταν πραγματικό απογοητευτικό. Τα εισιτήρια ήταν από νωρίς σε πολύ υπερβολικές τιμές. Ήταν σχεδόν 5.000 ευρώ για θέσεις πίσω από την μπασκέτα».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.