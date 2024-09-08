Παναθηναϊκός: Δηλώσεις Ουνάι στη Marca

Ο Παναθηναϊκός, «έκλεισε», όπως όλα δείχνουν το φετινό του ρόστερ με την απόκτηση του Αζεντίν Ουναΐ, από τη Μαρσέιγ με τη μορφή δανεισμού, διατηρώντας και οψιόν αγορά του διεθνούς Μαροκινού το καλοκαίρι του 2025.



Η συγκεκριμένη προσθήκη, βρέθηκε στο επίκεντρο της πασίγνωστης ισπανικής ιστοσελίδας, Μarca η οποία έκανε μια αναδρομή στο πρόσφατο παρελθόν του ποδοσφαιριστή, έχοντας ως βασική της στήλη τις δηλώσεις του τότε προπονητή της εθνικής Ισπανίας, Λουίς Ενρίκε, ο οποίος είχε εντυπωσιαστεί από την εμφάνιση του Ουναΐ στο ματς της Ισπανίας με το Μαρόκο για τους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ.

Μεταξύ άλλων, στη Μarca υπάρχουν και ορισμένες δηλώσεις του Ουναΐ, ο οποίος αναφέρθηκε στη, τον τραυματισμό και τη διαχείριση του, ενώ παραδέχθηκε ότι δεν είχε δουλέψει όπως θα έπρεπε εκείνη την περίοδο με αποτέλεσμα να αναζητήσει μια ομάδα που θα τον εμπιστεύεται και θα τον κάνει«Η αγορά ήταν πολύ περίπλοκη για μένα. Πέρασα δύσκολες στιγμές, αλλά αυτή η κατάσταση με έκανε να ωριμάσω. Δεν θέλω να κάνω τα ίδια λάθη όπως πριν», ανέφερε ο Ουναΐ, και συνέχισε: «Είμαι ένας παίκτης που δουλεύω με την καρδιά μου. Πρέπει να νιώσω ότι με αγαπούν».«Η περασμένη σεζόν ήταν περίπλοκη για μένα: Είχα έναν τραυματισμό και κάποια προσωπικά προβλήματα εκτός ποδοσφαίρου που με επηρέασαν . Δεν δούλεψα αρκετά και το δέχομαι. Τώρα Έχω μια νέα νοοτροπία και χρειαζόμουν έναν σύλλογο που θα με βοηθήσει να επικεντρωθώ ξανά στο ποδόσφαιρο.».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.