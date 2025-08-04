Europa League: Τα προφίλ των υποψήφιων αντιπάλων Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ στα playoffs

Ο Παναθηναϊκός έμαθε τον αντίπαλό του στα playoffs του Europa League και θα αντιμετωπίσει τη φιλόδοξη Σαμσουνσπόρ, αν αποκλείσει τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στον 3ο προκριματικό. Μια ομάδα με ιστορία, τραγωδίες αλλά και μεγάλη δυναμική τα τελευταία χρόνια.



Την ίδια ώρα, ο ΠΑΟΚ θα κοντραριστεί με τον νικητή του ζευγαριού Ριέκα–Σέλμπουρν. Όπως και στην περίπτωση του Παναθηναϊκού, ο «δικέφαλος» του βορρά θα πρέπει πρώτα να υπερκεράσει το εμπόδιο της Βόλφσμπεργκερ στον 3ο προκριματικό και έπειτα να κοιτάξει τα ματς είτε με τη... γνώριμη Ριέκα, είτε με την άπειρη Σέλμπουρν.

Το προφίλ της Σαμσουνσπόρ

Η Σαμσουνσπόρ δεν είναι απλώς μία ιστορική ομάδα του τουρκικού ποδοσφαίρου. Είναι μια ομάδα-σύμβολο επιμονής και αναγέννησης, με έδρα τη Σαμψούντα, στις ακτές του Εύξεινου Πόντου. Τα τελευταία χρόνια, η άλλοτε πληγωμένη ομάδα επιστρέφει δυναμικά στην ποδοσφαιρική ελίτ της Τουρκίας, γράφοντας ένα εντυπωσιακό νέο κεφάλαιο στην ιστορία της.



Η τραγωδία του 1989 που την καθόρισε



Στις 20 Ιανουαρίου 1989, η Σαμσουνσπόρ έζησε μια από τις πιο μαύρες μέρες στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Καθ' οδόν για εκτός έδρας παιχνίδι με τη Μαλάτιασπορ, το πούλμαν της ομάδας συγκρούστηκε με φορτηγό και έπεσε σε χαράδρα. Ο προπονητής Νούρι Ασάν, τρεις παίκτες και ο οδηγός σκοτώθηκαν, ενώ άλλοι υπέστησαν σοβαρούς τραυματισμούς ή έμειναν ανάπηροι. Η τραγωδία αυτή άλλαξε για πάντα τον σύλλογο. Ως φόρο τιμής, το μαύρο προστέθηκε στα ερυθρόλευκα χρώματα, ενώ η Ομοσπονδία ανακήρυξε τη Σαμσουνσπόρ «Τιμητική Πρωταθλήτρια» εκείνης της χρονιάς.



Από την πτώση στην αναγέννηση



Ακολούθησαν χρόνια αστάθειας και υποβιβασμών. Όμως το 2018 ξεκίνησε η μεγάλη επιστροφή, με τη στήριξη του πρώην προέδρου Ισμαΐλ Ουγιανίκ και την ηγεσία του επιχειρηματία Γιουξέλ Γιλντιρίμ, ο οποίος επένδυσε πάνω από 65 εκατ. ευρώ στο νέο πρότζεκτ.

Παρά τον μεταγραφικό περιορισμό που της επέβαλε η FIFA το 2024, η Σαμσουνσπόρ έπιασε… ταβάνι: την τρίτη θέση στη Super Lig την περίοδο 2024–25, την καλύτερη της ιστορίας της. Αυτό της χάρισε ευρωπαϊκό εισιτήριο για τα playoffs του UEFA Europa League.



Με Εντσαμ και Μακουμπού στο προσκήνιο



Στο σημερινό ρόστερ, ξεχωρίζει ο Γάλλος μέσος Ολιβιέ Εντσάμ, με εμπειρία σε Premier League και Σκωτία. Η πιο ακριβή φετινή μεταγραφή είναι ο Αντονί Μακουμπού, που αποκτήθηκε από την Κάλιαρι αντί 1,5 εκατ. ευρώ.

Το προφίλ της Ριέκα

Η Ριέκα επιστρέφει στα ευρωπαϊκά προκριματικά με φόρα, έχοντας πανηγυρίσει το πρωτάθλημα Κροατίας την περασμένη σεζόν, αφήνοντας τη Ντιναμό Ζάγκρεμπ δεύτερη στην ισοβαθμία. Η φετινή ευρωπαϊκή της πορεία ξεκίνησε από τα προκριματικά του Champions League, όμως ο αποκλεισμός από τη Λουντογκόρετς στον 2ο γύρο την έστειλε στο Europa League, όπου θα αντιμετωπίσει τη Σέλμπουρν για μια θέση στον επόμενο γύρο.



Πρωταγωνιστής του φετινού ρόστερ είναι ο Τόνι Φρουκ, ο πιο ακριβός παίκτης της ομάδας, με χρηματιστηριακή αξία που φτάνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στο κέντρο αγωνίζεται και ο γνώριμος στο ελληνικό κοινό Τιάγκο Ντάντας, που φόρεσε τη φανέλα του ΠΑΟΚ.



Η Ριέκα είναι παλιά γνώριμη των ελληνικών ομάδων, καθώς έχει κοντραριστεί στο παρελθόν με ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Άρη, ΠΑΣ Γιάννινα και φυσικά με τον ΠΑΟΚ, τον οποίο αντιμετώπισε στα προκριματικά του Conference League το καλοκαίρι του 2021. Τότε, ο «Δικέφαλος του Βορρά» είχε περάσει με στιλ: 2-0 στην Κροατία και 1-1 στην Τούμπα, παίρνοντας την πρόκριση.



Με έδρα που… «βράζει», ευρωπαϊκή εμπειρία και κορμό πρωταθλητισμού, η Ριέκα αποτελεί υπολογίσιμο εμπόδιο για όποιον βρεθεί στον δρόμο της. Πόσω μάλλον για μια ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ, με την οποία έχει ανοικτούς λογαριασμούς.

Το προφίλ της Σέλμπουρν

Η Σέλμπουρν είναι μια από τις πιο ιστορικές ομάδες της Ιρλανδίας, με έτος ίδρυσης το 1895 και έδρα το Tolka Park του Δουβλίνου. Μετά από δεκαετίες διακυμάνσεων, επέστρεψε φέτος δυναμικά στο προσκήνιο, κατακτώντας το πρωτάθλημα Ιρλανδίας του 2024, το πρώτο της μετά από σχεδόν 20 χρόνια.



Προπονητής στην πορεία του τίτλου ήταν ο άλλοτε διεθνής εξτρέμ Ντάμιαν Νταφ, ενώ στον πάγκο βρίσκεται πλέον ο Τζόι Ο’Μπράιεν. Το ρόστερ της κοστολογείται στα 3,35 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με το transfermarkt, και αποτελείται κυρίως από Ιρλανδούς παίκτες, με νεανικό κορμό και δυναμική παρουσία στο χορτάρι.



Η Σέλμπουρν έχει αγωνιστεί αρκετές φορές στην Ευρώπη, φτάνοντας έως και τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League το 2004–05, όταν απέκλεισε την Χάιντουκ Σπλιτ και πάλεψε με τη Ντεπορτίβο Λα Κορούνια. Από τότε πέρασε δύσκολες περιόδους, ακόμα και υποβιβασμό λόγω χρεών το 2007, αλλά αναγεννήθηκε πλήρως τα τελευταία χρόνια.

