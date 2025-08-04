Την τουρκική Σαμσουνσπόρ έφερε η κλήρωση στον δρόμο του Παναθηναϊκού για τα playoffs του Europa League, εάν καταφέρει να αποκλείσει τη Σαχτάρ Ντόνετσκ.

Στο πρώτο παιχνίδι οι πράσινοι θα είναι γηπεδούχοι, ματς το οποίο θα διεξαχθεί στις 21 Αυγούστου και το δεύτερο μία εβδομάδα αργότερα, δηλαδή, στις 28 Αυγούστου στην Τουρκία.

Θυμίζουμε πως ο Παναθηναϊκός αυτή την στιγμή έχει μπροστά του τη Σαχτάρ Ντόνετσκ και σε περίπτωση που μπορέσει να αποκλείσει την ουκρανική ομάδα τότε θα τεθεί αντιμέτωπος με την Σαμσουνσπόρ.

Το πρώτο ματς των πράσινων με τους Ουκρανούς είναι την ερχόμενη Πέμπτη στο ΟΑΚΑ ενώ ο επαναληπτικός μία εβδομάδα αργότερα στην Κρακοβία.

