To Τeam Future της bwin κυριάρχησε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου!

Συγκεκριμένα, η Ελίνα Τζένγκο συνέχισε από εκεί που το άφησε την προηγούμενη εβδομάδα στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα και με βολή στα 62.06μ. ανέβηκε με άνεση εκ νέου στο υψηλότερο βάθρο, προσθέτοντας ακόμα ένα Χρυσό μετάλλιο στο παλμαρέ της. Η Πρωταθλήτρια του Team Future της bwin απέδειξε για ακόμα μία φορά φέτος σταθερότητα πάνω από τα 60μ., επιβεβαίωσε την κυριαρχία της στον ακοντισμό των γυναικών και πανηγύρισε τον 6ο εθνικό τίτλο της στο κορυφαίο επίπεδο!

Σε διαρκή ανοδική πορεία συνεχίζει να βρίσκεται η Αναστασία Ντραγκομίροβα, η οποία μετά την επιτυχημένη παρουσία της στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα, εντυπωσίασε και στο Πανελλήνιο. Η Ελληνίδα Πρωταθλήτρια, της οποίας τις προσπάθειες στηρίζει η bwin έχοντας ήδη καταρρίψει τρεις φορές φέτος το πανελλήνιο ρεκόρ Κ23 στα σύνθετα αγωνίσματα, κατέκτησε το Χάλκινο μετάλλιο στο άλμα εις ύψος με 1.80μ., πραγματοποιώντας νέο προσωπικό της ρεκόρ. Πλέον, είναι η 2η καλύτερη Ελληνίδα όλων των εποχών στο έπταθλο – μια επίδοση που αποτυπώνει τη διαδρομή και το πείσμα της, καθώς πριν έξι χρόνια είχε έναν σοβαρό τραυματισμό, μπήκε στο χειρουργείο, και όχι μόνο επέστρεψε αλλά πρωταγωνιστεί.

Χάλκινο Μετάλλιο και για τον Αναστάσιο Λατιφλλάρι στην σφαιροβολία με εξαιρετική βολή στα 18.21μ., συνεχίζοντας την παράδοση παρουσίας στο βάθρο κάθε χρόνο και βάζοντας στην άκρη τον σοβαρό τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε στο πόδι, ενώ για εκατοστά πίσω του βρέθηκε ο συναθλητής του, Οδυσσέας Μουζενίδης, ο οποίος με βολή στα 17,85μ. έδειξε πως η επιστροφή του στη ζώνη των μεταλλίων είναι προ των πυλών!

Η bwin, πιστή στο όραμα της να στηρίζει τις προσπάθειες νεαρών Ελλήνων αθλητών, στέκεται με συνέπεια στο πλευρό της Ελίνας Τζένγκο, της Αναστασίας Ντραγκομίροβα, του Οδυσσέα Μουζενίδη και του Αναστασίου Λατιφλλάρι. Συγκεκριμένα κατασκεύασε το υπερσύγχρονο προπονητήριο στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής. Στόχος η σωστή και ασφαλής καθημερινή προπόνηση των Ελλήνων αθλητών, ώστε να μπορούν να ανταγωνιστούν ισάξια και ισότιμα του συναθλητές τους και να έχουν μόνιμη θέση στα μεγάλα αθλητικά ραντεβού.

Οι πρωταθλητές του χορηγικού προγράμματος Team Future της bwin, υπό την καθοδήγηση του Γιώργου Μποτσκαριώβ, συνεχίζουν να γράφουν τη δική τους ξεχωριστή ιστορία στον ελληνικό στίβο. Με συνέπεια, πάθος και σκληρή δουλειά, κατακτούν σταθερά κορυφαίες θέσεις, ανεβαίνουν στο βάθρο των μεγάλων διοργανώσεων και συνδυάζουν το ταλέντο με τη σταθερότητα. Είτε με μετάλλια, είτε με ρεκόρ, οι επιδόσεις τους είναι αποτέλεσμα της προσήλωσης, της προετοιμασίας και της ακλόνητης θέλησής τους για διάκριση.

Η bwin, μέσω του Team Future, επενδύει ουσιαστικά στη νέα γενιά του ελληνικού στίβου, στηρίζοντας την πορεία και τα όνειρα των αθλητών προς διεθνείς διακρίσεις.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

