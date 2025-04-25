Κέντρικ Ναν: Η σφιχτή άμυνα της Εφές και το έξτρα στοιχείο στο παιχνίδι του

Παναθηναϊκός και Εφές είναι πλέον ισόπαλοι για τη σειρά των play off με 1-1. Το Τριφύλλι δεν κατάφερε να πάρει τη δεύτερη νίκη του στο ΟΑΚΑ και να κάνει το 2-0, κάτι που δεν έχει κάνει ποτέ σε σειρά της Euroleague. Η Εφές πήρε το διπλό με ένα τρίποντο «μαχαιριά» του Λάρκιν στο τέλος, με τους «πράσινους» να έχουν πολλά παράπονα για τη διαιτησία.

Ο Κέντρικ Ναν και στα δύο πρώτα παιχνίδια κατάφερε να γίνει διψήφιος, όμως με ποσοστά ευστοχίας χαμηλά. Συγκεκριμένα σκόραρε 15 και 14 πόντους αντίστοιχα, με την άμυνα της Εφές να κλείνει πάνω του. Ο Λούκα Μπάνκι έχει δώσει οδηγίες στους παίκτες του να μην αφήνουν τον σούπερ σταρ του Τριφυλλιού να… πάρει ανάσα.

