Παναθηναϊκός: Ρέστα με Βιγιαρεάλ και Μακάμπι, αλλά πρώτα… Κηφισιά

Μια καλή ευκαιρία να διασφαλίσει την πρόκριση και να διεκδικήσει ακόμη και την πρωτιά μέχρι τέλους έχασε ο Παναθηναϊκός γνωρίζοντας την ήττα από τη Ρεν στη Βρετάνη.

Οι «πράσινοι» πλήρωσαν ατομικά λάθη όπως του Μπρινιόλι και του Βιλένα, με αποτέλεσμα να μην εκμεταλλευτούν το αριθμητικό πλεονέκτημα που είχαν για πάνω από μια ώρα αγώνα απέναντι στην γαλλική ομάδα.

Πλέον οι πιο ρεαλιστικές πιθανότητες είναι αυτές της κατάκτησης της τρίτης θέσης που οδηγεί στο Conference League. Κι αυτό γιατί η Ρεν είναι πλέον… άπιαστη με 9, η Βιγιαρεάλ έχει 6 και «χρωστά» το εντός έδρας παιχνίδι με τη Μακάμπι Χάιφα (θα το δώσει στις 6 Δεκεμβρίου), ενώ η τελευταία-επίσης με τρία ματς-έχει έναν πόντο. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει το τελευταίο του χαρτί για το Europa League στις 30 Νοεμβρίου στην έδρα της Βιγιαρεάλ, όπου μόνο με νίκη φαίνεται πως θα έχει ελπίδες να τερματίσει στις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου (με ουσιαστικές πιθανότητες για τη δεύτερη θέση).

Αν δεν τα καταφέρει στο «Μαδριγάλ», τότε θα δώσει «τελικό» για την τρίτη θέση απέναντι στη Μακάμπι Χάιφα στη Λεωφόρο στις 14 Δεκεμβρίου, όπου πιθανώς θα βολεύεται και με ισοπαλία.

Όλα αυτά, ωστόσο αργούν, αφού τώρα προέχει το πρωτάθλημα. Μέχρι την επόμενη ευρωπαϊκή πρόκληση υπάρχουν τα εκτός έδρας ματς με Κηφισιά και Άρη. Από σήμερα κιόλας η προσοχή στρέφεται στον αγώνα της Κυριακής στο γήπεδο της Καισαριανής (21:30). Οι «πράσινοι» θέλουν πριν τη διακοπή των εθνικών ομάδων να συνεχίσουν το σερί των νικών τους για να διατηρήσουν ή και να αυξήσουν το +4 από Ολυμπιακό και ΑΕΚ και το +5 από τον ΠΑΟΚ, ενώ από μέρα σε μέρα αναμένεται και η απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό που διακόπηκε.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα κάνει μετρημένες αλλαγές στο προσεχές ματς, ενώ δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Γουίλιαν Αράο μετά την άδικη αποβολή του στη Λαμία. Εκτός μάχης παραμένει και ο Χουάνκαρ, όπως φυσικά και οι Μάγκνουσον και Πάλμερ-Μπράουν.

