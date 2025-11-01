Λογαριασμός
Χαμός στη Ρόδο: Παίκτες του Πανιωνίου παραλίγο να πιαστούν στα χέρια με οπαδούς του Κολοσσού

Με τους σφυγμούς στα... κόκκινα μετά το απίθανο φινάλε στη Ρόδο και τη νίκη του Κολοσσού, υπήρξε μεγάλη ένταση ανάμεσα σε παίκτες του Πανιωνίου και οπαδούς των γηπεδούχων

Παίκτες Πανιωνίου

Σε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια της φετινής Stoiximan GBL, ο Κολοσσός Ρόδου πανηγύρισε σπουδαία εντός έδρας νίκη επί του Πανιωνίου, αφήνοντας τους Νεοσμυρνιώτες χωρίς νίκη μετά το πέρας 5 αγωνιστικών.

Με τους σφυγμούς στα… κόκκινα μετά το απίθανο και δραματικό φινάλε, υπήρξε μεγάλη ένταση στο τέλος του αγώνα ανάμεσα σε παίκτες των φιλοξενούμενων και οπαδούς του Κολοσσού.

Συγκεκριμένα, οι Νίκος Γκίκας και Γιώργος Τσαλμπούρης δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν τα νεύρα τους μετά από κάτι που άκουσαν από την εξέδρα, με τους δύο παίκτες να κινούνται απειλητικά προς το σημείο των οπαδών, προτού οι ψυχραιμότεροι επέμβουν και με αρκετή δυσκολία τους απομακρύνουν.

Δείτε το βίντεο: 

Πηγή: sport-fm.gr

