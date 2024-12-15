Ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον Λεβαδειακό έκτος έδρας στη Βοιωτία. Ο Φώτης Ιωαννίδης “βρήκε το δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα”, με τον Έλληνα διεθνή να σκοράρει στο 60ο λεπτό της αναμέτρησης. Τρεις σημαντικοί βαθμοί για την ομάδα του Ρουί Βιτόρια, η οποία απέχει 1 βαθμό από τη κορυφή της Stoiximan Super League.

Από την άλλη, μετά το σημερινό παιχνίδι προέκυψε ένα πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό και τον Φακούντο Πελίστρι. Συγκεκριμένα, ο Ουρουγουανός “πράσινος” ένιωσε ενοχλήσεις στους προσαγωγούς, κάτι που φάνηκε και στην αλλαγή. Μάλιστα, όταν έφευγε από τα αποδυτήρια φαινόταν ότι ένιωθε πόνους στους προσαγωγούς.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να πρέπει να πάει για εξετάσεις. Η μαγνητική θα δείξει σε τι κατάσταση είναι ο τραυματισμός του και κατά πόσο πολύ θα πρέπει να ανησυχήσει ο Παναθηναϊκός. Αν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, ο Πορτογάλος τεχνικός θα πρέπει να βρει “λύση” για την συγκεκριμένη κατάσταση.

