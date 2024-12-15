Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Φουρνιέ: «Αν δεν έχεις φάει φέτα στην Ελλάδα, είναι σαν να μην έχεις φάει ποτέ»

Μετά την αγάπη του για τα σουβλάκια, ήρθε να προστεθεί ακόμα μία για τον Γάλλο σταρ του Ολυμπιακού

Εβάν Φουρνιέ

Χαρούμενος μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στον Πανιώνιο για τη 10η αγωνιστική της Stoiximan GBL, ο Εβάν Φουρνιέ αποφάσισε να μοιραστεί τις σκέψεις του αναφορικά με τη... φέτα.

Ναι, ο Γάλλος γκαρντ των ερυθρολεύκων έκανε ένα ποστάρισμα στο X και έγραψε πως «αν δεν έχεις φάει φέτα στην Ελλάδα, είναι σαν να μην έχεις φάει ποτέ. Είναι εκπληκτική!».
Πιθανότατα έχει δοκιμάσει και αλλού, αλλά αυτή που του κέρδισε την καρδιά ήταν η ελληνική.

Μετά λοιπόν την αγάπη του για τα σουβλάκια, ο Φουρνιέ ήρθε να αποθεώσει για ακόμα μια φορά την ελληνική κουζίνα.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Εβάν Φουρνιέ Ολυμπιακός Πανιώνιος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark