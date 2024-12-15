Φουρνιέ: «Αν δεν έχεις φάει φέτα στην Ελλάδα, είναι σαν να μην έχεις φάει ποτέ»

Χαρούμενος μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στον Πανιώνιο για τη 10η αγωνιστική της Stoiximan GBL, ο Εβάν Φουρνιέ αποφάσισε να μοιραστεί τις σκέψεις του αναφορικά με τη... φέτα.

Ναι, ο Γάλλος γκαρντ των ερυθρολεύκων έκανε ένα ποστάρισμα στο X και έγραψε πως «αν δεν έχεις φάει φέτα στην Ελλάδα, είναι σαν να μην έχεις φάει ποτέ. Είναι εκπληκτική!».

Πιθανότατα έχει δοκιμάσει και αλλού, αλλά αυτή που του κέρδισε την καρδιά ήταν η ελληνική.

Μετά λοιπόν την αγάπη του για τα σουβλάκια, ο Φουρνιέ ήρθε να αποθεώσει για ακόμα μια φορά την ελληνική κουζίνα.

Si t’as jamais mangé de feta en Greece, t’as jamais mangé de feta. C’est incroyable lol — Evan Fournier (@EvanFourmizz) December 15, 2024

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.