Superleague: Τριπλή ισοβαθμία στην κορυφή της βαθμολογίας - Δείτε πίνακα

Πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία της Stoiximan Super League μετά και τα αποτελέσματα στους αγώνες της Κυριακής (15/12) για τη 15η αγωνιστική

Και τώρα, όλοι περιμένουν Ολυμπιακό. Μετά το διπλό της ΑΕΚ το Σάββατο στη Λαμία και το πέρασμα του Παναθηναϊκού από τη Λιβαδειά νωρίτερα σήμερα, και ο ΠΑΟΚ έκανε νίκη εκτός έδρας, επικρατώντας 1-0 του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο, με χρυσό σκόρερ-λυτρωτή τον Καμαρά.

Αυτό σημαίνει ότι, πλέον και μετά από 15 αγωνιστικές στη Stoiximan Super League, έχουμε τριπλή ισοβαθμία στην κορυφή με Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός καραδοκεί στο -1 και ο Άρης ακολουθεί στο -2. Όλοι, δηλαδή, για την ώρα είναι… σχεδόν μαζί! Φυσικά, η αγωνιστική κλείνει τη Δευτέρα (16/12), με τον Ολυμπιακό να φιλοξενείται από την Athens Kallithea στη Λεωφόρο, οπότε οι «ερυθρόλευκοι» έχουν την ευκαιρία, αν επιβεβαιώσουν τον χαρακτήρα του φαβορί στο «Απ. Νικολαΐδης», να αποσπαστούν από τους άλλους τέσσερις εκ νέου.

Η βαθμολογία:

Βαθμολογία

Πηγή: sport-fm.gr

