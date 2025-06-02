NBA: «Φλερτ» Αντετοκούνμπο-Ράπτορς

Η φημολογία γύρω από το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς φουντώνει, με τους Τορόντο Ράπτορς να εμφανίζονται ως ένας από τους βασικούς «μνηστήρες» για την απόκτησή του! Σύμφωνα με τον έμπειρο ρεπόρτερ της Toronto Star, Νταγκ Σμιθ, υπάρχει… αμοιβαίο ενδιαφέρον ανάμεσα στον Έλληνα σούπερ σταρ και την καναδική ομάδα!



Αν και η υλοποίηση μιας τέτοιας ανταλλαγής παραμένει δύσκολη, ο Σμιθ εκτιμά ότι οι Ράπτορς διαθέτουν τα κατάλληλα «όπλα» για να καταθέσουν μια ανταγωνιστική πρόταση, χωρίς να διαλύσουν τον βασικό κορμό της ομάδας ή να θέσουν σε κίνδυνο το μέλλον τους.

«Δεν ξέρω αν θα γίνει, αλλά γνωρίζω ότι υπάρχει αμοιβαίο ενδιαφέρον. Ο άγνωστος παράγοντας είναι το κόστος. Ωστόσο, θεωρώ ότι οι Ράπτορς είναι σε θέση να κάνουν μια ελκυστική πρόταση, που δεν θα καταστρέψει το ρόστερ τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Ο Σμιθ υπογράμμισε ότι το βάθος, που διαθέτει το Τορόντο στις θέσεις των φόργουορντ, επιτρέπει την παραχώρηση παικτών όπως οι Γκρέιντι Ντικ, Οτσάι Αγκμπάτζι, Τζα'Κόμπι Γουόλτερ, Αρ Τζέι Μπάρετ ή Τζόναθαν Μόγκμπο, χωρίς να αποδυναμωθεί σημαντικά η ομάδα. Παράλληλα, οι Ράπτορς έχουν στη διάθεσή τους όλα τα μελλοντικά τους draft picks, κάτι, που τους δίνει ευελιξία για να προσφέρουν επιλογές πρώτου γύρου για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.



Ο Αντετοκούνμπο ολοκλήρωσε τη σεζόν 2024-25 με εντυπωσιακά στατιστικά: 30,4 πόντους, 11,9 ριμπάουντ και 6,5 ασίστ ανά αγώνα, με ποσοστό ευστοχίας 60,1% 1.



Αν, τελικά, προχωρήσει μια τέτοια ανταλλαγή, θα πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες κινήσεις των τελευταίων ετών στο NBA, με τον «Greek Freak» να αλλάζει σελίδα στην καριέρα του και το Τορόντο να αποκτά έναν από τους κορυφαίους παίκτες του πλανήτη.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.