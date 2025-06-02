ΕΠΟ: Συνάντηση με UEFA και Big 5 την Τρίτη για το νέο format

Με πρωτοβουλία της ΕΠΟ και υπό την αιγίδα της UEFA, πραγματοποιείται την ερχόμενη Τρίτη (03/06) στην Αθήνα συνάντηση εργασίας με τη συμμετοχή των πέντε ελληνικών ομάδων, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Άρη, που θα αγωνιστούν φέτος στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.



Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στη δημιουργία ενός σταθερού και λειτουργικού πλαισίου συνεργασίας, που θα ενισχύσει τη συνολική παρουσία των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη και θα συμβάλει στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων, που προσφέρει το νέο σύστημα διεξαγωγής.

Η ατζέντα της συζήτησης έχει να κάνει αποκλειστικά με το νέο φορμάτ, τις σοβαρές προοπτικές που δημιουργεί και τη μεγάλη ευκαιρία, που παρουσιάζεται για το ελληνικό ποδόσφαιρο.



Από πλευράς UEFA, θα συμμετάσχουν ο Θεόδωρος Θεοδωρίδης και τα στελέχη του τμήματος διασυλλογικών διοργανώσεων, οι οποίοι θα παρουσιάσουν εκ νέου τα δεδομένα του νέου φορμάτ των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες των ελληνικών ομάδων.



Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΟ:



«Την Τρίτη 3 Ιουνίου και ώρα 17:30 θα πραγματοποιηθεί, υπό την αιγίδα της UEFA, συνάντηση με την ΑΕΚ, τον Άρη, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ με αντικείμενο το νέο format των διασυλλογικών διοργανώσεων.



Οι πτυχές που θα θιγούν στη συνάντηση είναι οι σοβαρές προοπτικές που δημιουργεί ο νέος τρόπος διεξαγωγής των αγώνων, η νέα ευρωπαϊκή σεζόν, καθώς και η ανάγκη θεσμικής συνεργασίας για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της θετικής συγκυρίας για το ελληνικό ποδόσφαιρο σε εθνικό και συλλογικό επίπεδο.



Εκ μέρους της Ομοσπονδίας, που απηύθυνε την πρόσκληση προς τους συλλόγους, στη συνάντηση θα παραστούν ο πρόεδρος Μάκης Γκαγκάτσης και η Εκτελεστική Γραμματέας Δόμνα Τσιώνη».

