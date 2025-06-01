Παναθηναϊκός: Προς την άλλη βδομάδα τα διαρκείας – Τέλος Ιουνίου η νέα φανέλα

Σε μεταγραφικό πυρετό βρίσκονται στον Παναθηναϊκό καθώς στις 15/6 θα πραγματοποιηθούν τα πρώτα εργομετρικά, ενώ στις 30 Ιουνίου θα αναχωρήσει η ομάδα για την Αυστρία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Μέχρι τότε στόχος είναι να τρέξουν οι «πράσινοι» στις μεταγραφές προκειμένου – στο πλαίσιο του δυνατού – να έχει όσους περισσότερους παίκτες στη διάθεσή του ο Ρουί Βιτόρια.

Εκτός όμως από τα αγωνιστικά υπάρχει και η καθημερινότητα της ομάδας. Πολύ πιθανόν λοιπόν να βγουν μέσα στην εβδομάδα που ακολουθεί ή αρχές της επόμενης, τα εισιτήρια διαρκείας, προκειμένου να τα προμηθευτούν οι φίλοι της ομάδας. Για λόγους πολιτικής αυτά αλλάζουν ενίοτε. Ωστόσο, σας μεταφέρουμε το πιθανότερο σενάριο. Με τα υπάρχοντα δεδομένα το τριφύλλι συνεχίζει στο ΟΑΚΑ. Εάν και θα χρειαστούν γραπτώς κάποιες πιο συγκεκριμένες διευκρινίσεις αναφορικά με τα έργα που θα πραγματοποιηθούν.

