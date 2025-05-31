Η ενδεκάδα της Παρί Σεν Ζερμέν στον τελικό του Champions League

Γνωστή έγινε η ενδεκάδα με την οποία θα παραταχθεί η Παρί Σεν Ζερμέν στον τελικό του Champions League, όπου θα μονομαχήσει με την Ίντερ με φόντο την κορυφή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου!

Ο Λουίς Ενρίκε επέλεξε το κλασικό του 4-3-3, με τον Ντοναρούμα κάτω από τα δοκάρια, τους Χακίμι, Νούνο Μέντες σε ρόλο ακραίων μπακ και τους Μαρκίνιος, Πάτσο ως τους δύο κεντρικούς του αμυντικούς.

Νέβες, Βιτίνια και Ρουίθ αποτελούν την τριάδα στον άξονα, με τον Ντουέ στο δεξί άκρο της επίθεσης, τον Κβαρατσκέλια σε αριστερά, ενώ ο Ντεμπελέ θα έχει τον ρόλο του πιο προωθημένου.

Στον πάγκο οι Σαφόνοφ, Τένας, Μπαρκολά, Μπεράλντο, Ερναντές, Κιμπεμπέ, Λι, Μαγιουλού, Εμπαγέ, Ράμος, Ζαΐρ-Εμερί.

