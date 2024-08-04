Λογαριασμός
Προπονήθηκαν οι Σένκεφελντ, Βιλένα στον Παναθηναϊκό - Διαθέσιμοι ενόψει Άγιαξ

Δύο επιστροφές στον Παναθηναϊκό ενόψει Άγιαξ στη σημερινή προπόνηση

Παίκτες Παναθηναϊκού

Καλά μαντάτα για τον Ντιέγκο Αλόνσο. Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού με την προετοιμασία να έχει ξεκινήσει για την πρώτη αναμέτρηση με τον Άγιαξ είδε στη σημερινή προπόνηση να γυμνάζονται κανονικά οι Σένκεφελντ και Βιλένα οι οποίοι ξεπέρασαν τα προβλήματα που αντιμετώπισαν τις τελευταίες ημέρες.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Με απογευματινή προπόνηση την Κυριακή στο «Γ. Καλαφάτης» ξεκίνησε ο Παναθηναϊκός την προετοιμασία του ενόψει της πρώτης αναμέτρησης με τον Άγιαξ (08/08, 21:00) για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, τακτική και παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο. Σε φουλ ρυθμούς προπόνησης επέστρεψαν οι Τόνι Βιλένα και Μπαρτ Σένκεφελντ.

Η επόμενη προπόνηση του Τριφυλλιού είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα της Δευτέρας».

Πηγή: sport-fm.gr

