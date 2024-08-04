Ευρωμπάσκετ U18: Ήττα στην εκπνοή και 10η θέση για την Εθνική Εφήβων

Η Εθνική Εφήβων ηττήθηκε στην εκπνοή από την Ιταλία με 70-68 στον αγώνα για την 9η θέση της τελικής κατάταξης του Ευρωμπάσκετ U18 και τερμάτισε 10η.

Η Ελλάδα ήταν σε γενικές γραμμές ανώτερη και έχασε ουσιαστικά δικό της παιχνίδι, έχοντας βρεθεί και στο +12 (22-34). Κορυφαίος για τη «γαλανόλευκη» ήταν με 14 πόντους ο Παγώνης και 13 πρόσθεσε ο Σπάρταλης, ενώ δεν κατάφεραν αυτή τη φορά να ξεχωρίσουν οι Λιοτόπουλος, Αμπόσι και Αβδάλας.

Το ματς

Το πρώτο δεκάλεπτο ήταν φτωχό επιθετικά. Συνολικά μπήκαν 16 πόντοι και το σκορ 8-8. Η εικόνα του παιχνιδιού βελτιώθηκε στην πορεία, η ελληνική ομάδα πήρε το προβάδισμα με τέσσερις συνεχόμενους πόντους του Πρέκα (10-14, 11’30’’), ο Αλεξάκης έδωσε διψήφια τιμή στην διαφορά (22-32, 17’) και ο Λιοτόπουλος οδήγησε στο +12 (22-34, 18’).

Η Ιταλία μπήκε στο δεύτερο δεκάλεπτο με ένα 11-0 για να φτάσει στο 42-38 (23’14’’), η Ελλάδα πλησίασε (54-50, 29’10’’), ο Σπαρτάλης ισοφάρισε (64-64, 37’50’’) και ο Κομνιανίδης έδωσε το προβάδισμα (64-66). Ο Αλεξάκης οδήγησε στο +4 με 16’’ για τη λήξη, αλλά ο Σαρ με τρίποντο και φάουλ έγραψε το 68-68 και με φόλοου στην λήξη του χρόνου το 70-68 δίνοντας τη νίκη στην ομάδα του.

Διαιτητές: Τόρες Σάντσεθ (Ισπανία)< Τβάουρι (Γεωργία), Μεζαρός (Ουγγαρία)

Δεκάλεπτα: 8-8, 31-38, 56-50, 70-68

Ελλάδα (Ιωσηφίδης): Βλάσσης 3 (1), Πρέκας 4 (1), Ροζακέας 3 (1), Σπαρτάλης 13, Αμπόσι, Αβδάλας 5 (1), Κομνιανίδης 7, Πατρίκης 4, Αλεξάκης 6 (1), Λιοτόπουλος 9 (1), Χαντζής, Παγώνης 14 (1)

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.