Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

ΑΕΚ: Σενάριο για τον 21χρονο Αργεντινό εξτρέμ Έλιαν Σόσα

Σε συμφωνία με τον 21χρονο Αργεντινό εξτρέμ, Ελιάν Σόσα, ήρθε η ΑΕΚ, σύμφωνα με τον γνωστό δημοσιογράφο, Σέσαρ Λουίς Μέρλο

Ελιάν Σόσα

Έκλεισε 21χρονο Αργεντινό εξτρέμ η ΑΕΚ, σύμφωνα με τον έγκριτο ρεπόρτερ, Σέσαρ Λουίς Μέρλο.

Σύμφωνα με τον Αργεντινό δημοσιογράφο, η Ένωση έχει φτάσει σε συμφωνία με τον Ελιάν Σόσα για συμβόλαιο που θα έχει διάρκεια έως το 2028 με τον νεαρό εξτρέμ, ο οποίος θα ενταχθεί στην Ένωση έχοντας μείνει ελεύθερος από την Ντεφενσά.

Ο Σόσα είναι αριστεροπόδαρος που αγωνίζεται κυρίως στη δεξιά πλευρά, αναδείχθηκε από τις ακαδημίες της Μπόκα Τζούνιορς, ενώ τον περασμένο Ιανούαριο εντάχθηκε στην Ντεφενσά, έχοντας δύο εμφανίσεις με την πρώτη ομάδα της.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΑΕΚ ποδόσφαιρο Αργεντινή
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
13 0 Bookmark