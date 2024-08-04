ΑΕΚ: Σενάριο για τον 21χρονο Αργεντινό εξτρέμ Έλιαν Σόσα

Έκλεισε 21χρονο Αργεντινό εξτρέμ η ΑΕΚ, σύμφωνα με τον έγκριτο ρεπόρτερ, Σέσαρ Λουίς Μέρλο.

Σύμφωνα με τον Αργεντινό δημοσιογράφο, η Ένωση έχει φτάσει σε συμφωνία με τον Ελιάν Σόσα για συμβόλαιο που θα έχει διάρκεια έως το 2028 με τον νεαρό εξτρέμ, ο οποίος θα ενταχθεί στην Ένωση έχοντας μείνει ελεύθερος από την Ντεφενσά.

Ο Σόσα είναι αριστεροπόδαρος που αγωνίζεται κυρίως στη δεξιά πλευρά, αναδείχθηκε από τις ακαδημίες της Μπόκα Τζούνιορς, ενώ τον περασμένο Ιανούαριο εντάχθηκε στην Ντεφενσά, έχοντας δύο εμφανίσεις με την πρώτη ομάδα της.

