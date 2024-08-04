Στη Βιγιαρεάλ μέχρι το 2026 ο Νικολάς Πεπέ

Σε μια σημαντική προσθήκη για την ενίσχυση της μεσοεπιθετικής της γραμμής προέβη η Βιγιαρεάλ.

Το απόγευμα της Κυριακής (04/08), το «κίτρινο υποβρύχιο» ανακοίνωσε την απόκτηση του Νικολάς Πεπέ, με τις δύο πλευρές να έρχονται σε συμφωνία για διετές συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2026.

Ο 29χρονος Ιβοριανός εξτρέμ αποκτήθηκε από τον ισπανικό σύλλογο ως ελεύθερος, μετά από έναν χρόνο παρουσίας του στο τουρκικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της Τράμπζονσπορ, εκεί όπου κατέγραψε πέρσι 6 γκολ και 3 ασίστ σε 23 συμμετοχές.

Ο άλλοτε παίκτης της Άρσεναλ, ψάχνει το restart στην καριέρα του, το οποίο ελπίζει να συμβεί στη Βιγιαρεάλ. Ενδεικτικό είναι πως το 2019 είχε χρηματιστηριακή αξία στα 75 εκατομμύρια ευρώ, ενώ πλέον κοστίζει μόλις 8,5 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.