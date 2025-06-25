Η κοινή πορεία του Παναθηναϊκού με την Cosmote TV αναμένεται να συνεχιστεί και την επόμενη αγωνιστική περίοδο, καθώς το αργότερο έως τα μέσα της επόμενης εβδομάδας οι «πράσινοι» αναμένεται να «κλειδώσουν» τη συμφωνία τους με το συνδρομητικό κανάλι και για τη σεζόν 2025/26.

Οι δύο πλευρές θα έχουν άλλη μία συνάντηση μέσα στις επόμενες ημέρες, ωστόσο, η προεργασία που έχει ήδη γίνει, έχει ανοίξει το... δρόμο για μία νέα συμφωνία, η οποία αναμένεται να οριστικοποιηθεί λίγο πριν απ’ τα πρώτα φιλικά παιχνίδια του Παναθηναϊκού επί αυστριακού εδάφους.

Το επικείμενo «deal» μάλιστα θα περιλαμβάνει καλύτερους οικονομικά όρους για τον Παναθηναϊκό, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες το πλήρες «πακέτο» για όλα τα τηλεοπτικά του «τριφυλλιού» και τις συνολικές παραγωγές απ’ το συνδρομητικό κανάλι, θα περιλαμβάνει αύξηση έως και 20% σε σχέση με το προηγούμενο συμβόλαιο.

Κοντά στα 12 εκατ. για το 25-26

Με απλά λόγια απ’ τα περίπου 10 εκατ. ευρώ που έπαιρνε ο Παναθηναϊκός στην προηγούμενη σύμβασή του, θα φτάσει σ’ ένα ποσό κοντά στα 12 εκατ. ευρώ για την αγωνιστική περίοδο 2025/26.

Το παραπάνω, έρχεται σε συνέχεια της αρχικής συμφωνίας των «πράσινων» με παγκόσμιο στοιχηματικό κολοσσό για τη βασική χορηγία της φανέλας. Σε ποσά που δεν έχουν... υπάρξει στο παρελθόν.Συγκεκριμένα, η εν λόγω εταιρία έχει προσφέρει στον Παναθηναϊκό κλειστό τριετές συμβόλαιο με ένα ποσό λίγο πάνω απ’ τα 6 εκατ. ευρώ ετησίως. Δηλαδή υπέρ-τριπλάσιο (!) σε σχέση με την προηγούμενη βασική χορηγία της ομάδας.

Η συγκεκριμένη εταιρία προτίθεται να επεκταθεί στην ελληνική αγορά, παίρνοντας άδεια από την αρμόδια εποπτική αρχή την Επιτροπή Εποπτείας Ελέγχου Παιγνίων και είναι έτοιμη να «μπει» δυναμικά, με μία μεγάλη συμφωνία με τον Παναθηναϊκό.

Οι δε «πράσινοι» θα είναι πλέον σε θέση να αυξήσουν σημαντικά -μέσα από αυτές τις δύο μεγάλες εμπορικές συμφωνίες- τα συνολικά έσοδά τους ενόψει της επόμενης σεζόν, διευκολύνοντας κατά πολύ τη θέση τους και στον έλεγχο του Cost Control της UEFA, που απαιτεί δημιουργία νέων «πηγών εσόδων» απ’ τον Παναθηναϊκό, προκειμένου να εξισορροπήσει το ισοζύγιο εσόδων/εξόδων του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

