Φωτιές άναψες μέσω του instagram ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Το αφεντικό του Παναθηναϊκού AKTOR είχε συνάντηση στο Σούνιο με τον Εργκίν Αταμάν και τον Δημήτρη Κοντό, με φόντο τη νέα σεζόν.

Ο Γιαννακόπουλος πετάει την ατάκα «κάναμε μεταγραφάρα», αφήνοντας να αιωρηθεί πως οι «πράσινοι» προχωράνε σε νέα κίνηση μετά την απόκτηση των Βασίλη Τολιόπουλου και Τι Τζέι Σορτς.

«Θα γελάσει και το... παρδαλό κατσίκι», συμπληρώνει ο DPG, ο οποίος πιθανότατα αναφέρεται σε κάποιο μεταγραφικό ζήτημα που δεν έχει βγει προς τα έξω.

Υπενθυμίζεται πως ο Νίκος Ρογκαβόπουλος αποτελεί στόχο του Παναθηναϊκού, ενώ δεδομένα θα αποκτηθεί παίκτης που θα πλαισιώσει τον Ματίας Λεσόρ στο «5», ισχυροποιώντας ακόμη περισσότερο τη φροντ λάιν.

