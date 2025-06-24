Ο Καραλής δεύτερος στην Οστράβα

Μόλις δυο μέρες πριν τη συμμετοχή του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων στίβου της Μαδρίτης με την Εθνική ομάδα, ο Εμμανουήλ Καραλής έκανε μια καλή εμφάνιση στο μίτινγκ στίβου της Οστράβας.

Ο «χάλκινος» Ολυμπιονίκης του Παρισιού στο επί κοντώ ξεπέρασε τα 5,92 και πήρε τη δεύτερη θέση στον αγώνα της τσέχικης πόλης.

Ο «Μανόλο» ξεκίνησε τον αγώνα του με άκυρο άλμα στα 5,62, πέρασε με την τρίτη τα 5,82 και με την πρώτη τα 5,92.

Ο πρωταθλητής Ευρώπης κλειστού το 2025 επέλεξε να αφήσει τα 5,97 και πήγε απευθείας στα 6,02, όμως απέτυχε και στις τρεις προσπάθειες που επιχείρησε.

