Ο Καραλής δεύτερος στην Οστράβα

Δεύτερος στην Οστράβα ο Καραλής

Έδειξε την καλή του αγωνιστική κατάσταση ο Εμμανουήλ Καραλής, αφού ξεπέρασε τα 5,92 στο επί κοντώ στο μίτινγκ στίβου της Οστράβας, παίρνοντας τη δεύτερη θέση

Μόλις δυο μέρες πριν τη συμμετοχή του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων στίβου της Μαδρίτης με την Εθνική ομάδα, ο Εμμανουήλ Καραλής έκανε μια καλή εμφάνιση στο μίτινγκ στίβου της Οστράβας.

Ο «χάλκινος» Ολυμπιονίκης του Παρισιού στο επί κοντώ ξεπέρασε τα 5,92 και πήρε τη δεύτερη θέση στον αγώνα της τσέχικης πόλης.

Ο «Μανόλο» ξεκίνησε τον αγώνα του με άκυρο άλμα στα 5,62, πέρασε με την τρίτη τα 5,82 και με την πρώτη τα 5,92.

Ο πρωταθλητής Ευρώπης κλειστού το 2025 επέλεξε να αφήσει τα 5,97 και πήγε απευθείας στα 6,02, όμως απέτυχε και στις τρεις προσπάθειες που επιχείρησε.

