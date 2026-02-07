Παναθηναϊκός: Πλάνα από την προπόνηση με Γιάγκουσιτς

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό για την 20η αγωνιστική της Super League και θέλει ένα θετικό αποτέλεσμα που θα τον φέρει ξανά σε καλό σημείο ώστε να κυνηγήσει με καλή ψυχολογία και το ματς του Κυπέλλου με ΠΑΟΚ

Το τριφύλλι καλείται να παίξει καλό ποδόσφαιρο, να φέρει ένα θετικό αποτέλεσμα που θα τον βοηθήσει να είναι κοντά σε τροχιά Ευρώπης. Σήμερα βγήκε η αποστολή του αγώνα που μέσα είναι και το νέο μεταφορικό απόκτημα των Πράσινων Αντριάνο Γιάγκουσιτς.

Πηγή: skai.gr

