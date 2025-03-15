Γιοβάνοβιτς: «Είναι μεγάλη υπερηφάνεια για εμένα να βρίσκομαι στον πάγκο της εθνικής ομάδας»

Περήφανος για το γεγονός πως έχει στα χέρια του εδώ και λίγους μήνες τις προπονητικές τύχες της Εθνικής Ελλάδας, δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ο πολύπειρος Σέρβος τεχνικός μίλησε στο διήμερο συνέδριο Αθλητιατρικής SPORTS MEDICINE 360, εκφράζοντας τις σκέψεις του για την εθνική ομάδα, αλλά και την πολύ σημαντική συνεργασία των προπονητών με τους γιατρούς.

«Καλημέρα σε όλους. Καταρχάς είναι μεγάλη υπερηφάνεια για εμένα να βρίσκομαι στον πάγκο της Εθνικής ομάδας. Ευχαριστώ τους διοργανωτές του συνεδρίου που μου έδωσαν την ευκαιρία να μιλήσω για μια συνεργασία με μεγάλο ενδιαφέρον. Οι προπονητές έχουν πάντα ιδιαίτερη σχέση με τους γιατρούς και είναι χρέος μου να βρίσκομαι κοντά σας.

Ένας προπονητής δεν είναι ποτέ μόνος του. Έχει πίσω του μια ομάδα, αυτό που εμείς στο ποδόσφαιρο λέμε ‘η ομάδα πίσω από την ομάδα’. Έχω τεράστιο σεβασμό στους γιατρούς που εργάζονται στα γήπεδα. Είναι επιστήμονες με τεράστια αγάπη για τον αθλητισμό και κινούνται σε μια ζώνη που δεν είναι τόσο ‘άνετη’ όσο τα ιατρεία.

Το ποδόσφαιρο είναι συναισθηματικό άθλημα και η δουλειά τους περίπλοκη. Με τους γιατρούς έχουμε πολύ καλές σχέσεις. Είμαστε φίλοι και τα πρωινό που μας λένε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα μας… φτιάχνουν τη μέρα! Όσο για το απόγευμα είναι αλήθεια πως δεν θες να βλέπεις τηλέφωνό τους γιατί συνήθως… δεν είναι για καλό.

Ο γιατρός είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για τη διατήρηση της υγείας των παικτών, δίνοντας μέσω του κατάλληλου τιμ που έχει φτιάξει μεγάλο βάρος στην πρόληψη αλλά και τη γρήγορη αποκατάσταση. Παρέχει δε έως και ψυχολογική υποστήριξη στους αθλητές ακόμα και στις οικογένειές τους».

Ο Γιοβάνοβιτς αναφέρθηκε παράλληλα και στη χρήση απαγορευμένων ουσιών υπογραμμίζοντας: «Υπάρχει και η μάστιγα του ντόπινγκ. Ο γιατρός πρέπει να είναι ενημερωμένος, να παρακολουθεί και το τελευταίο συμπλήρωμα που χρησιμοποιεί ένας αθλητής, ώστε να μη γίνει κάποιο μοιραίο για την καριέρα του λάθος. Όλα αυτά μέσα από το χτίσιμο μιας σχέσης εμπιστοσύνης».

Αναλύοντας ακολούθως το κομμάτι της αποκατάστασης των παικτών τόνισε: «Το ποδόσφαιρο σήμερα το χαρακτηρίζει ένας πολύ αυξημένος αριθμός παιχνιδιών και ο χρόνος πραγματικής ξεκούρασης μειώνεται. Παλιά λέγαμε ότι είναι νορμάλ για το καλοκαίρι ένα διάστημα αποκατάστασης 5-6 εβδομάδων. Τώρα αυτός ο χρόνος δεν υφίσταται, έχει μειωθεί πολύ.

Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ένας γιατρός είναι και επικοινωνιακό καθώς έχει να κάνει με προπονητές, παίκτες και διοίκηση. Επίσης, υπάρχουν και οι πολλαπλές γνωματεύσεις γιατρών. Πολλοί ποδοσφαιριστές σήμερα συνηθίζουν να παίρνουν μια δεύτερη γνώμη, κυρίως στο εξωτερικό, από γιατρούς της πατρίδας τους ή επιλέγουν να κάνουν εκεί τις επεμβάσεις καθώς υπάρχουν υπερσύγχρονα κέντρα.

Οι γιατροί είναι οι καλύτεροί μας φίλοι. Σέβομαι τη διάθεσή τους να μας βοηθήσουν και η παρουσία τους είναι πολύ σημαντική. Δουλεύουν σε συνθήκες μόνιμης πίεσης, με παιδιά που ότι κάνουν θα το κάνουν από τα 18 τους ως τα 35 και κάθε μέρα κρύβει κινδύνους για την καριέρα τους ή και για τη ζωή τους. Με την παρουσία μου εδώ θέλω να ευχαριστήσω όλους τους γιατρούς που δούλεψαν στο πλευρό μου, η βοήθεια τους ήταν και είναι απίστευτη».

Κλείνοντας ο ομοσπονδιακός τεχνικός τόνισε: «Εγώ είμαι από τους προνομιούχους που εργαζόμουν μέχρι τώρα στην καριέρα μου με ομάδες που είχαν τη δυνατότητα να έχουν πληρέστατα ιατρικά επιτελεία. Μιλάω από την ασφαλή θέση του προπονητή που δουλεύει σε ομάδες υψηλού επιπέδου. Και σήμερα δόξα τω Θεώ με την Εθνική έχουμε τα πάντα όσον αφορά την ιατρική υποστήριξη. Τα πράγματα όμως δεν είναι πάντα έτσι. Δεν υπάρχουν μόνο ομάδες υψηλού επιπέδου.

Υπάρχουν ομάδες σε πολλά αθλήματα στις οποίες δεν υπάρχει η δυνατότητα ύπαρξης ολόκληρου επιτελείου. Προσωπικά σας ξαναλέω ότι στους επιστήμονες που ασχολούνται με τον αθλητισμό δίνω πολύ μεγάλη αξία. Πάλεψαν χρόνια, διάβασαν, ξόδεψαν χρόνο και δουλεύουν ακόμη και σε αθλήματα που δεν έχουν ιδιαίτερη προβολή γιατί πάνω απ’ όλα αγαπούν αυτό που κάνουν. Ένας καλός γιατρός και ένα καλό ιατρικό τιμ δίνει σε εμάς πραγματικά πάρα πολλές λύσεις».

