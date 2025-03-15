Τα απόνερα του ντέρμπι συνεχίζονται. Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για τη διαιτησία στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και την ανάρτηση Αταμάν σε επιθετικό ύφος απέναντι στον Γιώργο Μπαρτζώκα, είχαμε εξέλιξη και στο θέμα της χειρονομίας του Κέντρικ Ναν.

Ο Κέντρικ Ναν, υπενθυμίζεται ότι φορτώθηκε με τρία φάουλ από το πρώτο κιόλας δεκάλεπτο του ντέρμπι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό χθες (14/03) και χρειάστηκε 28 αγωνιστικά λεπτά για να σπάσει το ρόδι και να πετύχει το πρώτο του καλάθι στο ματς. Ένα καλάθι, δε, που ήρθε σε αιφνιδιασμό των «πράσινων», με τον Αμερικανό να κάνει ένα τρομερό κάρφωμα.

Στη συνέχεια, ωστόσο, ο γκαρντ του «τριφυλλιού» έκανε μία γνωστή, άσεμνη χειρονομία, που αποτυπώθηκε και σε βίντεο. Όπως μπορείτε να δείτε, σήκωσε τα μεσαία δάκτυλα των δύο χεριών του…

Kendrick Nunn, smacı vurup Luca Vildoza'ya trash talk yapıyor.



🎥 @EuroLeague pic.twitter.com/NwHesAwLev — Euroleague Time (@euroleague_time) March 14, 2025

Ο Νίκος Ζέρβας, μετέδωσε το μεσημέρι του Σαββάτου (15/03) στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 την πληροφορία ότι η ΚΑΕ Ολυμπιακός αναμένεται να προχωρήσει σε επίσημη καταγγελία του Κέντρικ Ναν για το συγκεκριμένο συμβάν και την απρεπή χειρονομία του, ζητώντας την τιμωρία του με βάση τον πειθαρχικό κανονισμό της λίγκας. Η εξέλιξη της υπόθεσης και η πιθανή τιμωρία του Ναν θα εξαρτηθεί από τον ανεξάρτητο αθλητικό δικαστή της διοργάνωσης.

Όσο για το αν θα υπάρξει κάποια αντίδραση από πλευράς «ερυθρόλευκων» σχετικά με την ανακοίνωση των «πράσινων» για τη διαιτησία, εικάζει, όπως είπε, ότι δεν πρόκειται να ασχοληθεί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.