Παράταση στην αγωνία για Σάρι στον Παναθηναϊκό!

Ο Μαουρίτσιο Σάρι επικοινώνησε με τον Παναθηναϊκό και ζήτησε λίγο χρόνο ακόμα για να απαντήσει στην πρόταση των «πράσινων», όπως ανέφερε ο Τάσος Νικολογιάννης στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Σάρι

Παράταση παίρνει το θέμα Σάρι στον Παναθηναϊκό.

Ο Ιταλός τεχνικός επρόκειτο να απαντήσει μέχρι την Τρίτη στην πρόταση του «τριφυλλιού», αλλά αυτό δεν συνέβη. Αφού ο 65χρονος προπονητής επικοινώνησε με τους «πράσινους» και τόνισε ότι θέλει λίγο χρόνο ακόμα ώστε να πάρει την απόφασή του για το μέλλον του, όπως ανέφερε ο Τάσος Νικολογιάννης στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Συνεπώς, οι εξελίξεις με τον Σάρι στον Παναθηναϊκό μεταφέρονται για την Τετάρτη.

Υπενθυμίζεται ότι η πρόταση των Κυπελλούχων Ελλάδος είναι άκρως δελεαστική από οικονομικής πλευράς (και δείχνει να είναι η καλύτερη από αυτές που έχει στα χέρια του), αφού του προσφέρουν περίπου 4 εκατ. ευρώ ετησίως και μπόνους επίτευξης στόχων. Στο ποσό αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται οι αποδοχές του επιτελείου του Σάρι, που αν έρθει έχει ζητήσει να φέρει μαζί του δικούς του συνεργάτες.

