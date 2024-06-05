Παράταση παίρνει το θέμα Σάρι στον Παναθηναϊκό.

Ο Ιταλός τεχνικός επρόκειτο να απαντήσει μέχρι την Τρίτη στην πρόταση του «τριφυλλιού», αλλά αυτό δεν συνέβη. Αφού ο 65χρονος προπονητής επικοινώνησε με τους «πράσινους» και τόνισε ότι θέλει λίγο χρόνο ακόμα ώστε να πάρει την απόφασή του για το μέλλον του, όπως ανέφερε ο Τάσος Νικολογιάννης στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Συνεπώς, οι εξελίξεις με τον Σάρι στον Παναθηναϊκό μεταφέρονται για την Τετάρτη.

Υπενθυμίζεται ότι η πρόταση των Κυπελλούχων Ελλάδος είναι άκρως δελεαστική από οικονομικής πλευράς (και δείχνει να είναι η καλύτερη από αυτές που έχει στα χέρια του), αφού του προσφέρουν περίπου 4 εκατ. ευρώ ετησίως και μπόνους επίτευξης στόχων. Στο ποσό αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται οι αποδοχές του επιτελείου του Σάρι, που αν έρθει έχει ζητήσει να φέρει μαζί του δικούς του συνεργάτες.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.