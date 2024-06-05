Ο Κώστας Σλούκας οδήγησε τον Παναθηναϊκό ως γνήσιος ηγέτης στην κατάκτηση της 7ης Euroleague στην ιστορία του και οι προσπάθειές του δικαιώνονται ξανά. Η ποιότητά του έμεινε σε πολύ υψηλά επίπεδα για ακόμη μία χρονιά στην καριέρα του παρά την ηλικία του και οι παίκτες της διοργάνωσης δεν μπορούσαν να μην του το αναγνωρίσουν.

