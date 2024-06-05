Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σλούκας: Ο πιο «clutch» παίκτης της Euroleague

Τον ηγέτη του Παναθηναϊκού, Κώστα Σλούκα ψήφισε η ένωση παικτών της Euroleague ως τον πιο «clutch» παίκτη της φετινής σεζόν

Σλούκας

Ο Κώστας Σλούκας οδήγησε τον Παναθηναϊκό ως γνήσιος ηγέτης στην κατάκτηση της 7ης Euroleague στην ιστορία του και οι προσπάθειές του δικαιώνονται ξανά. Η ποιότητά του έμεινε σε πολύ υψηλά επίπεδα για ακόμη μία χρονιά στην καριέρα του παρά την ηλικία του και οι παίκτες της διοργάνωσης δεν μπορούσαν να μην του το αναγνωρίσουν.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός Κώστας Σλούκας
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark