Ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού θα πρέπει να συνεχίσει να λογίζεται ο Κωνσταντής Τζολάκης. Αυτή την περίοδο ο Έλληνας τερματοφύλακας βρίσκεται με την αποστολή της Εθνική Ελλάδας, η οποία έχει τα φιλικά με τη Γερμανία (7/6) και τη Μάλτα (11/6), και όταν επιστρέψει θα υπογράψει νέο (πιθανότατα τριετές) συμβόλαιο με τους Πειραιώτες.

Η επόμενη υπόθεση που αναμένεται να έχει την ίδια καλή κατάληξη είναι εκείνη του Κώστα Φορτούνη. Όπως προκύπτει από σημερινά δημοσιεύματα, δεν αποκλείεται άμεσα (από μέρα σε μέρα) να υπάρξει συνάντηση του αρχηγού με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα για τα Posidonia 2024.

Οι δύο πλευρές, άλλωστε, έχουν εκφράσει την επιθυμία να συνεχίσουν να πορεύονται μαζί, με στόχο την επιστροφή στην κορυφή της Ελλάδας και μίας νέας καλής πορείας στην Ευρώπη την επόμενη σεζόν.

Εντωμεταξύ, σύντομα αναμένεται να ξεκαθαρίσει και το θέμα του Αγιούμπ Ελ Καμπί. Ο Μαροκινός επιθετικός, μετά τις εξαιρετικές εμφανίσεις που πραγματοποίησε με τους «ερυθρόλευκους» και τις πολλές διακρίσεις στο Conference League, έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών ομάδων.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την πατρίδα του παίκτη, έχει γίνει μία κουβέντα με τους εκπροσώπους του και του προσφέρεται ένα «χρυσό» συμβόλαιο για να συνεχίσει να προσφέρει τα γκολ που τόσο βοήθησαν την ομάδα τη φετινή χρονιά. Επίσης, λέγεται πως στη συμφωνία θα μπει και πριμ υπογραφής, για να υπογράψει νέο συμβόλαιο ο διεθνής άσος.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.