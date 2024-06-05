Δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τον εκνευρισμό του ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατά τη διάρκεια του αγώνα του με τον Κάρλος Αλκαράθ με τον Ισπανό να επικρατεί τελικά με 3-0 σετ στο δεύτερο σετ του προημιτελικού του Roland Garros.

Χαρακτηριστική η στιγμή κατά τη διάρκεια του αγώνα που ο Στέφανος Τσιτσιπάς γυρίζει προς το box που βρισκόταν η ομάδα του είπε: «Λες και μου έχουν κάνει, μάγια, βουντού... Κάθε φορά συμβαίνει εδώ πέρα, δεν συμβαίνει σε όλη τη σεζόν...».

Il nervosismo di Stefanos Tsitsipas è palpabile: dopo l’errore con Alcaraz discute in maniera accesa con il suo angolo dove è presente il padre-allenatore 😰🎾#EurosportTENNIS #Tennis #RolandGarros #Tsitsipas #Alcaraz pic.twitter.com/wTMOncGlZs — Eurosport IT (@Eurosport_IT) June 4, 2024

Με τον αποκλεισμό του, ο Τσιτσιπάς έδωσε συνέχεια στην αρνητική παράδοση που τον θέλει να μετράει μόνο ήττες απέναντι στον νεαρό Ισπανό (6/6) και Νο3 της παγκόσμιας κατάταξης.

To ματς:

Mε τον χειρότερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε η αναμέτρηση για τον Τσιτσιπά, αφού ο Αλκαράθ, έκανε αμέσως break και εν συνεχεία πήρε αέρα δυο πόντων (2-0). Η μείωση του σκορ από τον Στέφανο δεν πτόησε τον Αλκαράθ, ο οποίος έκανε το 3-1 και εν συνεχεία ήλεγξε απόλυτα την αναμέτρηση για το 6-3.

Παρότι επιζητούσε την ισοφάριση, ο Τσιτσιπάς δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στο pressing του Αλκαράθ και βρέθηκε πίσω 3-0 στα games του δευτέρου σετ. Ωστόσο η αντίδραση του ήταν εξαιρετική και με ένα τρομερό σερί έφερε το ματς στα ίσα για το 3-3, με τους δυο τενίστες να ισορροπούν ως τη συνέχεια του σετ, το οποίο οδηγήθηκε στο tie break. Εκεί ο Αλκαράθ ήταν ψυχραιμότερος και με 7-3 έφτασε στο 2-0.

Παρά τα σταθερά του χτυπήματα και το πρώτο του προβάδισμα σε στο ματς ο Τσιτσιπάς είδε τον Αλκαράθ να επανέρχεται συνεχώς και να κάνει εν τέλει ένα... καταδικαστικό, όπως αποδείχθηκε, break για το 4-3.

Ο Ισπανός έφυγε στο +2 (5-3) και παρά το γεγονός ότι ο Τσιτσιπάς μείωσε προσωρινά, πήρε εν τέλει τη νίκη-πρόκριση με 6-4 (3-0 σετ).

