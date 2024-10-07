Ιδανικός… αυτόχειρας αποδείχτηκε, για μια ακόμα φορά την φετινή σεζόν, ο Παναθηναϊκός, με αποτέλεσμα να μείνει στο 0-0 με τον Ολυμπιακό, στο ντέρμπι του ΟΑΚΑ.

Φυσικά, για να είμαστε ειλικρινείς, έτσι όπως εξελίχτηκε το ντέρμπι των «αιώνιων», θα μπορούσε και να το χάσουν… ολόκληρο οι «πράσινοι», στο δεύτερο ημίχρονο.

Εκεί όπου ο αντίπαλός τους ήταν αυτός, που είχε τις καλύτερες φάσεις για να βρει το γκολ, που θα έκρινε τον τελικό νικητή. Θα φτάσουμε, όμως, και σε αυτό το κομμάτι της αναμέτρησης.

Ξεκινώντας χρονικά, λοιπόν, δεν μπορεί να μην καταγράψει κανείς ότι ο Παναθηναϊκός ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στα πρώτα 45 λεπτά της αναμέτρησης. Δεν το λέμε -μόνο- εμείς αυτό, το μαρτυράει τόσο η στατιστική όσο και η εικόνα των δύο ομάδων μέσα στο χορτάρι.

Εκεί όπου προέκυψαν 11-7 τελικές προσπάθειες, με 3 έναντι 2 εντός εστίας, την κατοχή μπάλας να είναι 54%-46%. Μιλάμε, εν ολίγοις, για την καλύτερη εικόνα του επί των ημερών του Ντιέγκο Αλόνσο, σε μια ακόμα νέα συνθήκη, αφού, ήταν γεγονός πως, μέχρι και αυτό το παιχνίδι, τα πρώτα ημίχρονα, δεν ήταν το… φόρτε της ομάδας του Ουρουγουανού τεχνικού!

Με το Ολυμπιακό στάδιο να «βράζει», χαρη στην εκ νεου τρομερή συμπαράσταση του κόσμου, οι γηπεδούχοι δεν μπόρεσαν να αξιοποιήσουν τις μεγάλες ευκαιρίες που έφτιαξαν στο πρώτο ημίχρονο, πετώντας τις στα… σκουπίδια. Με πρόχειρα τελειώματα, με κακές εκτελέσεις, με μεγάλη πίεση και άγχος, πήγαν στα αποδυτήρια χωρίς να έχουν βάλει ένα, έστω, γκολ όπως όφειλαν και άξιζαν.

Φυσικά, τον δικό του, πολύ μεγάλο, ρόλο σε αυτό έπαιξε και η απόφαση του διαιτητή Ζίμπερτ να μην καταλογίσει πέναλτι σε ένα χέρι του Ρέτσου μέσα στην περιοχή, στο πρώτο λεπτό του επιπλέον χρόνου.

Χέρι που, ούτε ο Γερμανός ρέφερι είδε, αλλά ούτε και ο συμπατριώτης του Κόρτους, που ήταν στο VAR, ενώ δεν μπήκαν καν στον κόπο για να πάνε σε onfield review, στη… χειρότερη των περιπτώσεων!

Ακατανόητη απόφαση πραγματικά, η οποία συνέβαλλε από την πλευρά της στο να αλλάξουν τα δεδομένα. Κάτι που ισχύει, βέβαια, σε εξίσου μεγάλο βαθμό και στην απώλεια του Φώτη Ιωαννίδη.

Ο διεθνής Έλληνας επιθετικός αποχώρησε τραυματίας πριν την ανάπαυλα, με τον τρόπο παιχνιδιού του να μην αποτελεί πλέον πρόβλημα για την αντίπαλη άμυνα, προκαλώντας αντιθέτως… πολλά στην δική του ομάδα.

Παρένθεση: Ο Ιωαννίδης είχε κερδίσει την κίτρινη κάρτα του Ρέτσου, ο οποίος αν καταλογιζόταν το πέναλτι στο 45'+1', θα -έπρεπε, έστω, να- έβλεπε ξανά κάρτα από τον Ζίμπερτ και ο Ολυμπιακός θα έμενε με 10 παίκτες για όλο το δεύτερο ημίχρονο!

Με αυτά και με αυτά, λοιπόν, ο Παναθηναϊκός δεν είχε την ίδια καλή απόδοση στην επανάληψη, ή, αν προτιμάτε, οι «ερυθρόλευκοι» ήταν εκείνοι, που έχασαν δύο πολύ σημαντικές ευκαιρίες για να πάρουν το «διπλό» στο τέλος.

Και τώρα, τι; Το «τριφύλλι» πηγαίνει στη διακοπή όντας στο -7 από την κορυφή, με 0/3 στην εβδομάδα όπου ξεκίνησε με στόχο το 3/3 και το μίνιμουμ να είναι οι επτά πόντοι, αλλά πήρε… δύο.

Η όλη συνθήκη είναι πολύ δύσκολη για τον οργανισμό συνολικά, αφού εκτός του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και στο προηγούμενο παιχνίδι κόντρα στην Μπόρατς ο Παναθηναϊκός μπορούσε, άξιζε και όφειλε να κερδίσει αλλά… δεν!

Η αποτυχία τού να πάρει το «τρίποντο» απέναντι στους Πειραιώτες δεδομένα θα μεγαλώσει την πίεση, θα προκαλέσει νέους τριγμούς και θα αυξήσει τις «φωνές» για αλλαγές, με τα έως τώρα αποτελέσματα να δικαιολογούν όλα τα παραπάνω.

Αυτό που πρέπει να κάνει η ομάδα είναι να βρει τον τρόπο να αποκτήσει ισορροπία στο παιχνίδι της, πολλαπλασιάζοντας τα καλά διαστήματα και -το κυριότερο- να φτιάξει, επιτέλους, την καταρρακωμένη ψυχολογία της μέσα από ένα σερί με νίκες.

Σε Ελλάδα και Ευρώπη, για να μην μείνει και πάλι τόσο νωρίς εκτός διεκδίκησης των στόχων της. Προτού να είναι αργά για όλους και ενώ δεδομένα έχει χαθεί πολύτιμο έδαφος σε αμφότερες τις περιπτώσεις από τόσο νωρίς…

