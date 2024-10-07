Παναθηναϊκός: «Πέναλτι-ορισμός του Ρέτσου, να ντρέπονται όσοι αντιμετωπίζουν έτσι τον Παναθηναϊκό και τον κόσμο του»!

Ανακοίνωση με αφορμή τη διαιτησία στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, που έληξε 0-0 στο ΟΑΚΑ, εξέδωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός! Οι «πράσινοι» στέκονται στη φάση του Ρέτσου, τονίζοντας πως είναι ο ορισμός του πέναλτι και ζητούν εξηγήσεις αρμοδίως για το «πώς ένας ποδοσφαιριστής μπλοκάρει την μπάλα με τα χέρια εντός περιοχής και δεν καταλογίζεται πέναλτι»!

Στο ξεκίνημα της ανακοίνωσης, εξάλλου, η «πράσινη» ΠΑΕ τονίζει ότι «μόνο στις πρώτες επτά αγωνιστικές η ομάδα μας έχει το θλιβερό προνόμιο των highlights λάθος διαιτητικών αποφάσεων» και καταλήγει: «Πρέπει να ντρέπονται όσοι αντιμετωπίζουν έτσι τον Παναθηναϊκό και τους 60.000 φιλάθλους μας που γέμισαν σήμερα το Ολυμπιακό Στάδιο. Από εδώ και πέρα, θα σταθούμε απέναντι σε όσα συμβαίνουν, γιατί έχει ξεπεραστεί κάθε όριο ανοχής και αντοχής»!

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

Ο Παναθηναϊκός έχει αποδείξει ότι διαφέρει από τις πρακτικές άλλων, δεν ασχολείται με το παρασκήνιο, ούτε προσπαθεί να ελέγξει τη διαιτησία. Είναι, όμως, φανερό ότι κάποιοι έχουν παρεξηγήσει τη στάση μας. Δεν εξηγείται αλλιώς ότι μόνο στις πρώτες επτά αγωνιστικές η ομάδα μας έχει το θλιβερό προνόμιο των highlights λάθος διαιτητικών αποφάσεων.

Στον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης μέτρησε ένα άκυρο γκολ, με τον Πανσερραϊκό η απόφαση του διαιτητή για πέναλτι σε γροθιά του αντίπαλου τερματοφύλακα στον Βαγιαννίδη άλλαξε με απίθανη παρέμβαση VAR και βέβαια στο αποψινό ματς με τον Ολυμπιακό που ο Ρέτσος μπλόκαρε με τα χέρια τη μπάλα μέσα στη μικρή περιοχή και ένα πέναλτι-ορισμός δεν καταλογίστηκε. Αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον να λάβουμε αρμοδίως εξήγηση πώς ένας ποδοσφαιριστής μπλοκάρει τη μπάλα με τα χέρια εντός περιοχής και δεν καταλογίζεται πέναλτι.

Πρέπει να ντρέπονται όσοι αντιμετωπίζουν έτσι τον Παναθηναϊκό και τους 60.000 φιλάθλους μας που γέμισαν σήμερα το Ολυμπιακό Στάδιο. Από εδώ και πέρα, θα σταθούμε απέναντι σε όσα συμβαίνουν, γιατί έχει ξεπεραστεί κάθε όριο ανοχής και αντοχής.

