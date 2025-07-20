Ολυμπιακός: Δυσκολεύει του Τζόουνς-Γκαρσία

Ο Ντέιβιντ Τζόουνς-Γκαρσία είναι ο παίκτης που μπήκε στο μπλοκάκι των ανθρώπων του Ολυμπιακού από τις εμφανίσεις του στο Summer League του Λας Βέγκας. Ωστόσο ο Δομινικανός γκαρντ/φόργουορντ έκανε σπουδαίες εμφανίσεις που φαίνεται πως θα βρει θέση στο ΝΒΑ.



Στο τελευταίο του παιχνίδι και τη νίκη των Σπερς επί των Πίστονς με 96-84, ο 23χρονος άσος (1,98μ.) είχε 23 πόντους (3/3 βολές, 4/8 δίποντα, 4/6 τρίποντα), 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 22:46.



Ο προπονητής των Σπερς στο Summer League και μέλος του σταφ της πρώτης ομάδας, Μάικ Νόγες, δήλωσε μετά τον αγώνα βέβαιος για το μέλλον του Τζόουνς-Γκαρσία στο ΝΒΑ. «Είναι καταπληκτικός. Ανήκει στο ΝΒΑ, το έχω πει ήδη 3-4 φορές. Ξέραμε ότι μπορεί να σκοράρει, αλλά ήταν πολύ αποτελεσματικός για μας και αυτό ήταν φανταστικός. Είμαι σίγουρα πως θα βρει συμβόλαιο στο ΝΒΑ, είτε κάποιο two-way συμβόλαιο, είτε κάποια θέση σε ρόστερ», τόνισε.



Συνολικά ο Τζόουνς-Γκαρσία είχε 21,3 πόντους (με 51,6% στα σουτ, 50% στα τρίποντα, 90% στις βολές), 6,3 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1,5 κλεψίματα κατά μέσο όρο στο Summer League.

