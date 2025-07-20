Πόλο: Ελλάδα -Ιταλία: Η Εθνική πάει φουλ για μετάλλιο

Σαρωτική Ελλαδάρα, φορτσάρει για μετάλλιο! Με μια μυθική εμφάνιση, η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών έκανε «φύλλο και φτερό» την Ιταλία την οποία και νίκησε με το εκκωφαντικό 17-11 παίρνοντας την πρόκριση στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου!



Εκπληκτικό ματς σε επίθεση και άμυνα από τους παίκτες του Θοδωρή Βλάχου, που ανέδειξε τις αδυναμίες της «σκουάντρα ατζούρα» και έβγαλε όλο της το ταλέντο κατά τη διάρκεια του προημιτελικού.



Για 8η φορά σε ημιτελικά η Ελλάδα, που θέλει να «σπάσει» την κατάρα και να κατακτήσει το πρώτο της χρυσό μετάλλιο σε επίπεδο ανδρών. Ισπανία ή Μαυροβούνιο οι δυο υποψήφιοι αντίπαλοι της Εθνικής στον ημιτελικό που θα διεξαχθεί την Τρίτη (22/2).

Ονειρικό πρώτο ημίχρονο για την Εθνική πόλο ανδρών, καθώς… ισοπέδωσε την Ιταλία και μετά από δύο οκτάλεπτα βρέθηκε μπροστά στο σκορ με 9-2! Οι διεθνείς του Θοδωρή Βλάχου μπήκαν στο ματς με απίστευτη συγκέντρωση και εκπληκτική τακτική προσήλωση. Η άμυνα ήταν ανίκητη, με τον Τζωρτζάτο να κατεβάζει «ρολά» και τους υπόλοιπους να σβήνουν κάθε ιταλική απειλή!



Το πρώτο οκτάλεπτο ήταν ονειρικό και το πιο καθοριστικό, με την Ελλάδα να θέτει τις βάσεις για τη μεγάλη επικράτηση χάρη στο επιμέρους 6-1. Ο Γενηδουνιάς άνοιξε το σκορ με πέναλτι, με τους Ιταλούς να απαντούν στην κόντρα με τον Μπρούνι, πριν αρχίσει το… πάρτι της Εθνικής. Και πάλι ο Γενηδουνιάς σκόραρε για το 2-1, με τον Χαλυβόπουλο να κάνει το 3-1 (2:15). Τότε έγινε η φάση του αγώνα. Ο Γκράτα έριξε γονατιά στον Αργυρόπουλο, ο διαιτητής με τη βοήθεια του βίντεο είδε την παράβαση και σφύριξε αποβολή χωρίς αντικατάσταση και πέναλτι για την Ελλάδα, κάτι που σήμαινε πως η Εθνική μας θα ήταν για 5 λεπτά με παίκτη παραπάνω. Ο Καλογερόπουλος ευστόχησε στο πέναλτι, με τους Αργυρόπουλο και Χαλυβόπουλο να βρίσκουν και αυτοί δίχτυα για αυτό το μυθικό ξεκίνημα.

Η Εθνική μας συνέχει με την ίδια προσήλωση και με τρία διαδοχικά γκολ από Πούρο, Αργυρόπουλο και Νικολαΐδη έκανε το 9-1, παίζοντας καταπληκτική άμυνα και έχοντας τον Τζωρτζάτο σε εκπληκτική μέρα. Η Ιταλία βρήκε γκολ λίγο πριν το ημίχρονο με τον Μπρούνι στον παραπάνω, αφού έκανε περίπου 12 λεπτά για να σκοράρει!

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Ιταλία μπήκε δυνατά και σκόραρε πρώτη, προσπαθώντας να ανεβάσει ρυθμό και να κυνηγήσει το θαύμα της ανατροπής. Ωστόσο, η Εθνική Ελλάδας δεν επέτρεψε καμία αμφισβήτηση της κυριαρχίας της. Με εξαιρετική διαχείριση του σκορ και απόλυτη ψυχραιμία, ακολουθούσε τους Ιταλούς σε κάθε τους γκολ, διατηρώντας με άνεση το προβάδισμα.



Οι διεθνείς έδειξαν ωριμότητα, συγκέντρωση και άριστη τακτική προσέγγιση. Ο Σκουμπάκης, με ένα σημαντικό τέρμα στα τελευταία δευτερόλεπτα της τρίτης περιόδου, διαμόρφωσε το 7-13, φέρνοντας ακόμα πιο κοντά την πρόκριση.



Στο τελευταίο οκτάλεπτο, η ελληνική άμυνα παρέμεινε «αλύγιστη», περιορίζοντας κάθε ιταλική προσπάθεια.Η Ελλάδα απέδειξε ξανά πως ανήκει στην ελίτ του παγκόσμιου πόλο, με μια εμφάνιση γεμάτη χαρακτήρα και απόλυτη κυριαρχία! Αυτή η ομάδα διεκδικεί την κορυφή και τη δόξα που της αξίζει!



Τα οκτάλεπτα: 1-6, 1-3, 5-4, 4-4



Ελλάδα (Θοδωρής Βλάχος): Τζωρτζάτος, Γενηδουνιάς 2, Σκουμπάκης 1, Γκιουβέτσης, Αργυρόπουλος 4, Χαλυβόπουλος 3, Γκίλλας 1, Καλογερόπουλος 2, Αλαφραγκής, Κάκαρης 2, Νικολαΐδης 2, Παπανικολάου, Ανδρεάδης, Πούρος 1.



Ιταλία (Σάντρο Καμπάνια): Νικόζια, Ντι Φούλβιο 2, Νταμόντε 1, Κανέλα 1, Φερέρο, Τζανάτσα, Κοντέμι, Πρεσιούτι, Μπρούνι 3, Ντι Σόμα 2, Βελότο, Μπάτζι Νέκι, Κάτσια 2, Ιόκι Γκράτα.

