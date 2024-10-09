Μαρούσι-Νόρκεπινγκ 99 - 80: Επέστρεψε δυναμικά στην Ευρώπη

Ιστορική επιστροφή και νίκη για το Μαρούσι! 5.326 μέρες μετά τον τελευταίο της αγώνα σε τελική φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης, η ομάδα των βορείων προαστίων έπαιξε στο κλειστό του Αγίου Θωμά κόντρα στη Νόρκεπινγκ και τη νίκησε 99-80 για την πρώτη αγωνιστική των ομίλων του FIBA Europe Cup.



Το σύνολο του Νίκου Βετούλα δεν μπήκε καλά στο ματς και βρέθηκε από νωρίς πίσω με -11 (8-19), όμως σταδιακά άρχισε να βρίσκει ρυθμό και πρόλαβε να γυρίσει το ματς πριν την ανάπαυλα (44-43). Στο δεύτερο ημίχρονο, ανέλαβε ο Ίσμαελ Σανόγκο, που έκανε τρομερή εμφάνιση και υπέγραψε τη νίκη του Αμαρουσίου.

Το ματς

Ο πρώην φόργουορντ τουέμεινε στα «ρηχά» στο πρώτο μέρος, όμως στο δεύτερο ηγήθηκε των γηπεδούχων και σημείωσε συνολικά(24 στο δεύτερο ημίχρονο), ενώ τον ακολούθησαν με 14 ο, 13 οικαι 11 οΕπόμενη υποχρέωση του Αμαρουσίου στοτην επόμενη Τετάρτη (16/10), όταν και θα αντιμετωπίσει τηστο Αζερμπαϊτζάν. Ενδιάμεσα, θα παίξει με τονστον Άγιο Θωμά το Σάββατο (12/10) για το πρωτάθλημα.Το Μαρούσι προηγήθηκε 2-0 με καλάθι του Λάντζεβαϊν, ενώ ο Ρέινολντς με fadeaway έγραψε το 4-0 για τους γηπεδούχους. Ο Τάιους έβαλε το πρώτο καλάθι των φιλοξενούμενων από το ύψος της βολής (4-2), ενώ ο Χάντερ ισοφάρισε από κοντά σε 4-4. Ο Τάιους έδωσε το πρώτο προβάδισμα στη Νόρκεπινγκ (4-6), όμως ο Στόουβ επανέφερε μπροστά το Μαρούσι με τρίποντο (7-6). Ο Κόουλ έβαλε μία βολή (7-7) και ο Τάιους τρίποντο από τη γωνία για το 7-10. Οκάρφωσε εντυπωσιακά παίρνοντας και το φάουλ (7-12), πριν ο Λαβ γράψει το double score για τους Σουηδούς (7-14). Ο Γκριν συνέχισε το καλό διάστημα των φιλοξενούμενων (7-16) και υποχρέωσε τον Βετούλα σε εσπευσμένο τάιμ άουτ (7-16). Μετά τις τρεις βολές του, η διαφορά έγινε διψήφια (8-19), πριν ομειώσει από κοντά με συνεχόμενα καλάθια (12-19). Ο Σέρβος με δύο βολές έριξε κι άλλο τη διαφορά (14-19) πριν τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου.Στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου, ο Γιαννόπουλος έφερε ακόμη πιο κοντά το Μαρούσι με λέι απ (16-19), όμως ο Τάιους του έκοψε το σερί (16-22) με τρίποντο. Οπήρε τη φοβερή ασίστ του Τανούλη και μείωσε (18-22), ενώ ο Φρίντρικσον με ωραία κίνηση υπέγραψε το 20-22. Ο Χάμπτον έβαλε ένα δύσκολο καλάθι (20-24), όμως ο Λάντζεβαϊν και ο Σανόγκο ισοφάρισαν με συνεχόμενα καλάθια για τους γηπεδούχους (24-24). Ο Λαβ με επιθετικό ριμπάουντ έγραψε το 24-26, με τοννα βάζει μπροστά το Μαρούσι (27-26). Ο Λάντζεβαϊν στο τρανζίσον έγραψε το 29-26 με τελείωμα από κοντά, όμως ο Κόουλ απάντησε με τρίποντο και ισοφάρισε. Φρίντρικσον και Λάντζεβαϊν έφεραν τους κιτρινόμαυρους στο +4 (33-29), όμως οι Σουηδοί πήραν ξανά προβάδισμα με Σούμπεργκ και Γκριν (33-34). Ο Χάμπτον έβαλε δύσκολο σουτ (33-36) και ο Χάντερ από κοντά έγραψε το 33-38. Οέγραψε το 35-38, ενώ ο Ρέινολντς με δύο βολές έγραψε το 42-41. Το πρώτο ημίχρονο έληξε με σκορ 44-43 υπέρ των γηπεδούχων.Στο δεύτερο μέρος, οαντάλλαξαν πόντους για το 46-45, ενώ με σουτ μέσης απόστασης έγραψε το 50-45. Ο Φρίντρικσον με δύσκολο γκολ φάουλ έφερε το Μαρούσι για πρώτη φορά στο +7 (52-45), με τον Μάρκους Τάιους να απαντά με τον ίδιο τρόπο (52-48). Οέβαλε δύσκολο τρίποντο, ενώ λίγο αργότερα κάρφωσε εντυπωσιακά για τη μεγαλύτερη μέχρι τότε διαφορά (59-50). Οι φιλοξενούμενοι απάντησαν με ένα γρήγορο 4-0 (59-54), όμως οείχε πάρει… φωτιά και έγραψε το 62-54. Ο Τάιους έβαλε δύσκολο καλάθι και φάουλ αλλά έχασε τη βολή (62-56), με τοννα καρφώνει εντυπωσιακά στο τρανζίσιον (64-56). H τρίτη περίοδος έληξε με σκορ 68-62 υπέρ του Αμαρουσίου, με τον Χάντερ να νικά τον χρόνο από κοντά για τους φιλοξενούμενους.Στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου, ο Γκριν έβαλε δύσκολο τρίποντο και μείωσε (68-65) για τη Νόρκεπινγκ, με τον Ραντούλιτσα να απαντά για το 70-65. O τρομερός Σανόγκο έκλεψε και σκόραρε παίρνοντας και το φάουλ (73-65), ενώ ο Ραντούλιτσα έγραψε την πρώτη διψήφια διαφορά για το Μαρούσι (75-65). Οέβαλε μεγάλο τρίποντο από τη γωνία (80-71), με τον Ντεβόντε Γκριν να μειώνει με βολές (80-73). Ο Γιαννόπουλος έβαλε σημαντικό τρίποντο από τη γωνία (83-73), ενώ οέστειλε το Μαρούσι στο +13 με δικό του μακρινό σουτ (86-73). Οσυνέχισε να «πυροβολεί» από παντού και έβαλε νέο τρίποντο για το 91-77. Από εκεί και πέρα, οι φιλοξενούμενοι δεν είχαν αντίδραση και το Μαρούσι πήρε τη νίκη.14-19, 44-43, 68-62, 99-80

