Μαρούσι-Νόρκεπινγκ 99 - 80: Επέστρεψε δυναμικά στην Ευρώπη

Ιστορική επιστροφή και νίκη για το Μαρούσι! 5.326 μέρες μετά τον τελευταίο της αγώνα σε τελική φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης, η ομάδα των βορείων προαστίων έπαιξε στο κλειστό του Αγίου Θωμά κόντρα στη Νόρκεπινγκ και τη νίκησε 99-80 για την πρώτη αγωνιστική των ομίλων του FIBA Europe Cup.
Το σύνολο του Νίκου Βετούλα δεν μπήκε καλά στο ματς και βρέθηκε από νωρίς πίσω με -11 (8-19), όμως σταδιακά άρχισε να βρίσκει ρυθμό και πρόλαβε να γυρίσει το ματς πριν την ανάπαυλα (44-43). Στο δεύτερο ημίχρονο, ανέλαβε ο Ίσμαελ Σανόγκο, που έκανε τρομερή εμφάνιση και υπέγραψε τη νίκη του Αμαρουσίου.
Ο πρώην φόργουορντ του Άρη έμεινε στα «ρηχά» στο πρώτο μέρος, όμως στο δεύτερο ηγήθηκε των γηπεδούχων και σημείωσε συνολικά 29 πόντους (24 στο δεύτερο ημίχρονο), ενώ τον ακολούθησαν με 14 ο Χάρης Γιαννόπουλος, 13 οι Ραντούλιτσα, Φρίντρικσον και 11 ο Ρέινολντς.
Επόμενη υποχρέωση του Αμαρουσίου στο Europe Cup την επόμενη Τετάρτη (16/10), όταν και θα αντιμετωπίσει τη Σαμπάχ στο Αζερμπαϊτζάν. Ενδιάμεσα, θα παίξει με τον Κολοσσό στον Άγιο Θωμά το Σάββατο (12/10) για το πρωτάθλημα.
Το ματς
Το Μαρούσι προηγήθηκε 2-0 με καλάθι του Λάντζεβαϊν, ενώ ο Ρέινολντς με fadeaway έγραψε το 4-0 για τους γηπεδούχους. Ο Τάιους έβαλε το πρώτο καλάθι των φιλοξενούμενων από το ύψος της βολής (4-2), ενώ ο Χάντερ ισοφάρισε από κοντά σε 4-4. Ο Τάιους έδωσε το πρώτο προβάδισμα στη Νόρκεπινγκ (4-6), όμως ο Στόουβ επανέφερε μπροστά το Μαρούσι με τρίποντο (7-6). Ο Κόουλ έβαλε μία βολή (7-7) και ο Τάιους τρίποντο από τη γωνία για το 7-10. Ο Φόρσλινγκ κάρφωσε εντυπωσιακά παίρνοντας και το φάουλ (7-12), πριν ο Λαβ γράψει το double score για τους Σουηδούς (7-14). Ο Γκριν συνέχισε το καλό διάστημα των φιλοξενούμενων (7-16) και υποχρέωσε τον Βετούλα σε εσπευσμένο τάιμ άουτ (7-16). Μετά τις τρεις βολές του Γκριν, η διαφορά έγινε διψήφια (8-19), πριν ο Ραντούλιτσα μειώσει από κοντά με συνεχόμενα καλάθια (12-19). Ο Σέρβος με δύο βολές έριξε κι άλλο τη διαφορά (14-19) πριν τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου.
Στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου, ο Γιαννόπουλος έφερε ακόμη πιο κοντά το Μαρούσι με λέι απ (16-19), όμως ο Τάιους του έκοψε το σερί (16-22) με τρίποντο. Ο Νικολαΐδης πήρε τη φοβερή ασίστ του Τανούλη και μείωσε (18-22), ενώ ο Φρίντρικσον με ωραία κίνηση υπέγραψε το 20-22. Ο Χάμπτον έβαλε ένα δύσκολο καλάθι (20-24), όμως ο Λάντζεβαϊν και ο Σανόγκο ισοφάρισαν με συνεχόμενα καλάθια για τους γηπεδούχους (24-24). Ο Λαβ με επιθετικό ριμπάουντ έγραψε το 24-26, με τον Σανόγκο να βάζει μπροστά το Μαρούσι (27-26). Ο Λάντζεβαϊν στο τρανζίσον έγραψε το 29-26 με τελείωμα από κοντά, όμως ο Κόουλ απάντησε με τρίποντο και ισοφάρισε. Φρίντρικσον και Λάντζεβαϊν έφεραν τους κιτρινόμαυρους στο +4 (33-29), όμως οι Σουηδοί πήραν ξανά προβάδισμα με Σούμπεργκ και Γκριν (33-34). Ο Χάμπτον έβαλε δύσκολο σουτ (33-36) και ο Χάντερ από κοντά έγραψε το 33-38. Ο Λάντζεβαϊν έγραψε το 35-38, ενώ ο Ρέινολντς με δύο βολές έγραψε το 42-41. Το πρώτο ημίχρονο έληξε με σκορ 44-43 υπέρ των γηπεδούχων.
Στο δεύτερο μέρος, ο Γιαννόπουλος και ο Χάντερ αντάλλαξαν πόντους για το 46-45, ενώ με σουτ μέσης απόστασης έγραψε το 50-45. Ο Φρίντρικσον με δύσκολο γκολ φάουλ έφερε το Μαρούσι για πρώτη φορά στο +7 (52-45), με τον Μάρκους Τάιους να απαντά με τον ίδιο τρόπο (52-48). Ο Σανόγκο έβαλε δύσκολο τρίποντο, ενώ λίγο αργότερα κάρφωσε εντυπωσιακά για τη μεγαλύτερη μέχρι τότε διαφορά (59-50). Οι φιλοξενούμενοι απάντησαν με ένα γρήγορο 4-0 (59-54), όμως ο Σανόγκο είχε πάρει… φωτιά και έγραψε το 62-54. Ο Τάιους έβαλε δύσκολο καλάθι και φάουλ αλλά έχασε τη βολή (62-56), με τον Σανόγκο να καρφώνει εντυπωσιακά στο τρανζίσιον (64-56). H τρίτη περίοδος έληξε με σκορ 68-62 υπέρ του Αμαρουσίου, με τον Χάντερ να νικά τον χρόνο από κοντά για τους φιλοξενούμενους.
Στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου, ο Γκριν έβαλε δύσκολο τρίποντο και μείωσε (68-65) για τη Νόρκεπινγκ, με τον Ραντούλιτσα να απαντά για το 70-65. O τρομερός Σανόγκο έκλεψε και σκόραρε παίρνοντας και το φάουλ (73-65), ενώ ο Ραντούλιτσα έγραψε την πρώτη διψήφια διαφορά για το Μαρούσι (75-65). Ο Σανόγκο έβαλε μεγάλο τρίποντο από τη γωνία (80-71), με τον Ντεβόντε Γκριν να μειώνει με βολές (80-73). Ο Γιαννόπουλος έβαλε σημαντικό τρίποντο από τη γωνία (83-73), ενώ ο Φρίντρικσον έστειλε το Μαρούσι στο +13 με δικό του μακρινό σουτ (86-73). Ο Σανόγκο συνέχισε να «πυροβολεί» από παντού και έβαλε νέο τρίποντο για το 91-77. Από εκεί και πέρα, οι φιλοξενούμενοι δεν είχαν αντίδραση και το Μαρούσι πήρε τη νίκη.
Τα δεκάλεπτα: 14-19, 44-43, 68-62, 99-80
