Γιοβάνοβιτς: «Αν θέλουμε να αλλάξουμε το στάτους της Εθνικής, πρέπει να κάνουμε υπερβάσεις»

Πρόκληση χαρακτήρισε το εκτός έδρας ματς με την Αγγλία στο Γουέμπλεϊ ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ο ομοσπονδιακός προπονητής ανέφερε πως αν η Εθνική θέλει να αλλάξει στάτους, τότε θα πρέπει να κάνει υπερβάσεις, ενώ σημείωσε πως πρέπει η ομάδα του να βελτιώσει όσα δεν έκανε καλά στα δύο πρώτα παιχνίδια.



Για το Γουέμπλεϊ και πως νιώθει που θα οδηγήσει την εθνική ομάδα σε ένα τέτοιο γήπεδο: «Είναι ένα ιστορικό γήπεδο. Έχει τεράστια αναγνώριση στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και είναι πραγματικά και όμορφο στάδιο. Δεν έχουμε όμως χρόνο να το θαυμάσουμε τόσο πολύ, γιατί έχουμε ένα δύσκολο ματς. Είναι ένα σύμβολο του παγκοσμίου ποδοσφαίρου και χαιρόμαστε που είμαστε εδώ».

«Δεν υπάρχουν πολλά πράγματα σαν προπονητής της Εθνικής ομάδας και με τον χρόνο που είμαι να αλλάξουν. Όσον αφορά τα δύο προηγούμενα ματς, όσα δεν λειτουργούσαν καλά να λειτουργήσουν καλύτερα τώρα. Δεν εξαρτώνται πολλά από εμάς γιατί είναι ποιοτική ομάδα η Αγγλία. Είναι ένα ενδιαφέρον ματς και σίγουρα πολύ καλό τεστ για εμάς όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε μία τόσο μεγάλη ομάδα».«Σε εμάς τα πράγματα είναι απλά. Αν θέλουμε σαν Εθνική ομάδα να αλλάξουμε το στάτους που έχουμε, πρέπει να κάνουμε υπερβάσεις. Να κάνουμε αποτελέσματα που μπορεί να μην είναι στο επίπεδο που είμαστε τώρα. Εξάλλου είμαστε ομάδα που έχει πάρα πολλούς που παίζουν στην Ευρώπη και σε μεγάλες ομάδες. Έχουμε και τον εγωισμό. Ένας προπονητής σε αυτά τα παιχνίδια ζητάει το μάξιμουμ.Να αποφεύγουμε τα λάθη που μπορεί να μην κόστιζαν σε άλλα ματς. Και να πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη διάρκεια στην κατοχή της μπάλας. Είναι καλό challenge και έτσι το αντιμετωπίζουμε. Με όλη την ελευθερία που μας δίνει το ποδόσφαιρο να εκφράσουμε τον εαυτό μας σε ένα καταπληκτικό στάδιο και μια ατμόσφαιρα που θα θέλαμε να τη ζούμε σε καθημερινή φάση».«Σίγουρα ο Σάουθγκέιτ έχει κάνει πολλά πράγματα και για την εθνική ομάδα και για το αγγλικό ποδόσφαιρο. Ο Κάρσλεϊ σε αυτά τα δύο ματς έχει δώσει διαφορετικά πράγματα, έχει αλλάξει το στυλ του παιχνιδιού. Πιο ελεύθερες θέσεις οι παίκτες όσον αφορά το τακτικό κομμάτι. Βασίζεται πιο πολύ στην ποιότητα, κυρίως στα άκρα με τον Σακά. Στα δύο τελευταία ματς ήταν πολύ επιβλητική και μου άρεσε ο τρόπος του παιχνιδιού τους».«Δεν υπάρχουν επιλογές. Καμία ομάδα και κανένας προπονητής δεν μπορεί να έρχεται σε αυτά τα ματς και να σκέφτεται μόνο τον αντίπαλο. Σκέφτομαι πόσο πρέπει να είμαστε καλοί στον αγωνιστικό χώρο. Να προκαλέσουμε τον εαυτό μας. Πόσο ανταγωνιστικοί θα είμαστε στα πάντα. Και ανασταλτικά και όταν έχουμε την μπάλα. Πόσο αυτοπεποίθηση θα έχουμε. Πόσο μπορούμε σαν ομάδα να αναγκάζουμε την Αγγλία να σκέφτεται κι αυτή ανασταλτικά.Είναι πολλά θέματα που σε λίγες μέρες συζητάμε και μέσα απ' τη συζήτηση και λιγότερο απ' την προπόνηση μπορούμε να επιμένουμε. Σαν προπονητής δύσκολα μπορώ να αλλάξω τον τρόπο σκέψης μου που μ' αρέσει να βλέπω και μ' αρέσει να παίζουν οι ομάδες μου. Είναι πιο δύσκολα τα πράγματα εδώ, αλλά έχουμε ποιότητα. Ξέρω τον Έλληνα παίκτη και ξέρω ότι θέλει να κάνει κάποια πράγματα ξεχωριστά. Και σε αυτά τα ματς παρουσιάζεται η ευκαιρία».«Δεν έχω τον χρόνο να το σκεφτώ. Δε μου αυξάνει την ευθύνη. Δεν είναι βάρος, είναι κάτι που δίνει κίνητρο σε όλους μας και είναι χαρά μας να τους έχουμε. Δεν με εκπλήσσει γιατί ξέρω ότι οι Έλληνες αγαπούν το ποδόσφαιρο. Το είδαμε και στο ματς στο Καραϊσάκη με τη Φινλανδία, θα το δούμε και στα επόμενα ματς. Εμείς πως θα παρουσιαστούμε στο γήπεδο είναι το θέμα. Πρέπει να δίνουμε το έναυσμα εμείς για να μας ακολουθήσει ο κόσμος. Να είναι μαζί μας. Τα δέκα χρόνια που έχει να πάει η ομάδα σε μεγάλη διοργάνωση, παίζει ρόλο και αυτό. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι αν πάνε καλά τα πράγματα, θα έχουμε τη μέγιστη στήριξη. Υπάρχει μια γενιά παικτών που αξίζει μεγαλύτερη στήριξη από τον κόσμο».«Όχι δεν έχουν καμία σχέση. Ο οδηγός μας είναι τα πράγματα που κάναμε στα δύο προηγούμενα παιχνίδια και πως θα βελτιώσουμε τα λάθη μας. Κάθε παιχνίδι έχει διαφορετικές απαιτήσεις, έχει τις ιδιαιτερότητές του. Εκείνο που έχω σαν προπονητής στο μυαλό μου είναι να κάνουμε καλύτερο παιχνίδι όταν έχουμε κατοχή μπάλας. Να μην είμαστε ομάδα παθητική. Αλλά ένα τέτοιο ματς με την Αγγλία δε θα σου δώσει τη δυνατότητα να είσαι παθητικός. Πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος σε όλα. Και ανασταλτικά και όταν έχουμε την μπάλα. Θα παίξει και μεγάλο ρόλο για την εξέλιξη του ομίλου το αυριανό παιχνίδι, αφού είμαστε οι δύο πρωτοπόροι».«Το παιχνίδι με την μπάλα είναι αυτό που μου αρέσει. Έχω απαιτήσεις σε αυτό γιατί είμαστε πειθαρχημένη ομάδα. Θα παλέψει, θα τρέξει. Δεν υπάρχει κάποια τακτική πάνω σε αυτό. Με ενδιαφέρει πολύ το παιχνίδι με την μπάλα. Να έχουμε καλές θέσεις, να μπορέσουμε να κυκλοφορήσουμε. Να ρισκάρουμε στο παιχνίδι μέσα. Να εκμεταλλευτούμε κάποια πράγματα που έχουμε καλά. Αυτό θα μας κάνει ανταγωνιστικούς».«Είναι όμορφο σίγουρα. Θα είναι ποδοσφαιρικό πραγματικά. Πως θα λειτουργήσει θα το ξέρουμε την ώρα του ματς. Ελπίζω να είναι θετικό. Η ικανότητα των ποδοσφαιριστών στο γήπεδο θα πάρει την απόφαση για το αποτέλεσμα και όχι ο αριθμός φιλάθλων. Το ότι είναι sold out όμως το Γουέμπλεϊ, δείχνει ότι και η Αγγλία σκέφτεται σοβαρά αυτό το ματς για τους δικούς της λόγους. Μακάρι να έχουμε συχνά τέτοια παιχνίδια».

