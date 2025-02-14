Η Βίκινγκουρ κατέγραψε το πιο σημαντικό ευρωπαϊκό αποτέλεσμα της ιστορίας της με το 2-1 επί του Παναθηναϊκού στο Ελσίνκι και οι Ισλανδοί φρόντισαν ν' αποτυπώσουν στιγμές που θα τους μείνουν αξέχαστες από αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση που βιώνουν.

Μάλιστα, έφτασαν σε σημείο ο διαχειριστής των social media της αντιπάλου του «τριφυλλιού» να πιάνει κουβέντα με τους αναπληρωματικούς του συλλόγου, τη στιγμή που άπαντες περίμεναν την ετυμηγορία του VAR για το δεύτερο τέρμα της Βίκινγκουρ που αρχικά ακυρώθηκε ως οφσάιντ!

Δείτε το βίντεο:

2-0 in HEL. MATTHÍAS VILHJÁLMSSON!! KOMA SVOOOO pic.twitter.com/uv3KYNzY3f — Víkingur (@vikingurfc) February 13, 2025

