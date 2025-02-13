Σάκοτα: «Σέβομαι τη Γυναίκα ως προσωπικότητα»

Ο προπονητής της «Βασίλισσας», Ντράγκαν Σάκοτα, με αφορμή μία έκφρασή του στη συνέντευξη που παραχώρησε προς την ΕΡΤ, μετά τον προημιτελικό αγώνα Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Επειδή διαπίστωσα, ότι – κάτι που είπα, μετά τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ – παρερμηνεύτηκε, θα ήθελα υπεύθυνα να δηλώσω, ότι δεν είχα σκοπό να θίξω τις αθλήτριες, που παίζουν μπάσκετ, αλλά και σε κάθε περίπτωση δεν ήθελα να μειώσω την προσπάθεια όλων όσοι ασχολούνται με το Μπάσκετ Γυναικών.

Στα 52 χρόνια μου ως προπονητής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ποτέ δεν έδωσα το δικαίωμα σε κανέναν ν’ αμφισβητήσει τις προθέσεις μου.

Σέβομαι τη Γυναίκα ως προσωπικότητα.

Όπως σέβομαι βέβαια και όλους τους ανθρώπους.

Μέσα στην πίεση μίας μεγάλης ήττας ήθελα να μιλήσω με έμφαση για τον τρόπο που αντιμετώπισαν τον αγώνα οι παίκτες μου. Δεν έπρεπε ωστόσο να ειπωθεί από μέρους μου η έκφραση, που προκάλεσε αντίδραση και το αναγνωρίζω.

Σας ευχαριστώ».

«Όταν παίζεις γυναικείο μπάσκετ, χωρίς επαφές, και οι άλλοι παίζουν σκληρά…» είχε δηλώσει μεταξύ άλλων ο προπονητής της ΑΕΚ μετά τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, στο οποίο η Ένωση έχασε με 84-65.

Η επίμαχη δήλωση του Ντράγκαν Σάκοτα

