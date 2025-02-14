Κατέρρευσε μετά την αποβολή και έμπλεξε ο ΠΑΟΚ!

Στο μυαλό του κόουτς

Σταθερός στο 4-2-3-1 ο Ραζβάν Λουτσέσκου, με τον Κοτάρσκι στο τέρμα και τους Γιόνι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα στην άμυνα. Στον άξονα βρέθηκαν οι Μεϊτέ και Σβαμπ, με τους Πέλκα, Κωνσταντέλια και Τάισον πίσω από τον Σαμάτα.

Με 4-2-3-1 πορεύτηκε και ο Ηλίας Χαραλάμπους, με τον Ταρνοβάνου κάτω από τα δοκάρια και τους Κρέτσου, Ενγκεζάνα, Ποπέσκου και Ραντούνοβιτς στα μετόπισθεν. Κίρικες και Σουτ αποτέλεσαν το δίδυμο στα χαφ, με Μικουλέσκου, Σισότι και Τανάσε πίσω από τον Μπιρλίγκεα.

Το ματς

Οι Ρουμάνοι ήταν πιο δραστήριοι στα πρώτα λεπτά, ωστόσο στο 8’ είδαν να ακυρώνεται τρομερό γκολ του Κωνσταντέλια, που μετά από απίθανη ατομική ενέργεια, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα - όμως κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς του, εκείνη είχε περάσει την τελική γραμμή.

Ο Δικέφαλος του Βορρά ανέβασε σταδιακά την απόδοσή του και στο 21’ άνοιξε το σκορ, με τον Πέλκα να κάνει το γύρισμα από τα δεξιά, την μπάλα να κοντράρει σε αμυντικό και να στρώνεται στον Σαμάτα, που σκόραρε μέσα από την περιοχή!

Πέντε λεπτά αργότερα, ο Κοτάρσκι σταμάτησε με διπλή προσπάθεια του σουτ του Μπιρλίγκεα, ενώ στο 34’ ο Τανζανός φορ του ΠΑΟΚ σκόραρε ξανά αλλά συνελήφθη σε θέση οφσάιντ μετά την πάσα πάρε-βάλε του Κωνσταντέλια.

Στο 40’, αποχώρησε τραυματίας ο Μιχαηλίδης και στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους τα πράγματα χειροτέρεψαν, με τον Τάισον να βλέπει δεύτερη κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή για διαμαρτυρία και να αφήνει με δέκα την ομάδα του...

Οι ενδεκάδες των ομάδων

ΠΑΟΚ (Ρ. Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Γιόνι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης (40’ Κόλεϊ), Μπάμπα, Μεϊτέ (69’ Οζντόεφ), Σβαμπ (69’ Καμαρά), Πέλκας (61’ Ντεσπόντοφ), Κωνσταντέλιας, Τάισον, Σαμάτα (61’ Μπράντον)

Στον πάγκο: Μπαλωμένος, Τσιφτσής, Τσάλοφ, Ζίβκοβιτς, Σάστρε, Θυμιάνης, Σορετίρε

Στεάουα Β. (Η. Χαραλάμπους): Ταρνοβάνου, Κρέτσου, Ενγκεζάνα (46’ Νταουά), Ποπέσκου, Ραντούνοβιτς, Κίρικες (56’ Εντζούμα), Σουτ, Μικουλέσκου (46’ Γκιοργκίτα), Τσισότι (83’ Στεφανέσκου), Τανάσε, Μπιρλίγκεα (68’ Αλχασάν)

Στον πάγκο: Ουντρέα, Ζίμα, Μπαλούτσα, Παντέα, Μούσι

Διαιτητής: Βίσερ (Βέλγιο)

Βοηθοί: Βάνιζερ, Νάισεν (Βέλγιο)

4ος: Μπουρντουί (Βέλγιο)

VAR: Φαν Ντράις, Πουτ (Βέλγιο)

