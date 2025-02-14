Δεύτερος στο μίτινγκ κλειστού στίβου του Λιεβέν ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης του μήκους είχε άλμα στα 8,04 στην έκτη και τελευταία προσπάθεια του, ξεπερνώντας εκεί τους αντιπάλους του, πλην του Μίνγκουν Ζανγκ, ο οποίος πήρε την πρώτη θέση.
Ο άλτης του Γιώργου Πομάσκι ξεκίνησε τον αγώνα του με 7,78 και συνέχισε με 7,98, 7,82, 8,00, άκυρο κι 8,04.
Ο Κινέζος πρωταθλητής είχε μεν το ίδιο άλμα με τον Έλληνα σταρ, αλλά με καλύτερες προσπάθειες από τον πρωταθλητή Ευρώπης στη Ρώμη.
Πηγή: sport-fm.gr
