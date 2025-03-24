Ο Παναθηναϊκός μπαίνει σε εβδομάδα playoffs μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων και ετοιμάζεται ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό να υποδεχθεί στο Κορωπί τους διεθνείς ποδοσφαιριστές που σιγά σιγά θα επιστρέψουν.

Από τους «πράσινους» διεθνείς ξεχώρισαν η ασίστ του Γιώργου Βαγιαννίδη στον Κωσταντέλια στο πρώτο από τα τρία γκολ της Εθνικής μας στη Σκωτία, το γκολ του Νεμάνια Μαξίμοβιτς απέναντι στην Αυστρία, αλλά και το τέρμα που πέτυχε ο Άνταμ Τσέριν κόντρα στη Σλοβακία.

Ο Σλοβένος χαφ του Παναθηναϊκού, συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα γρανάζια του αντιπροσωπευτικού του συγκροτήματος, έχοντας φτάσει τα έξι γκολ σε 42 συμμετοχές.

Μάλιστα ο μέσος του «τριφυλλιού» με τον τρόπο αυτόν, έγινε ο δεύτερος εν ενεργεία σκόρερ από το υπάρχον ρόστερ της εθνικής Σλοβενίας, καθώς αν εξαιρεθεί ο επίσης πρώην «πράσινος», Άντραζ Σπόραρ που δεν είχε κληθεί λόγο τραυματισμού, είναι μόνος στη σχετική λίστα πίσω από το «κανόνι» της Λειψίας, Μπέντζαμιν Σέσκο που έχει 16 γκολ σε 41 ματς.

