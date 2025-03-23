Ερντέμ: ”Οι γόβες είναι η ταυτότητά μου, ο Παναθηναϊκός θα πάρει ξανά τη Εuroleague”

Η Σελέν Ερντέμ έχει αναλάβει την ομάδα γυναικών του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Σε μια σπάνια on camera συνέντευξη στο “Ciao Ragazze”, η Τουρκάλα προπονήτρια μίλησε για όλα. Για την προπονητική, τον Αταμάν και τη φετινή Euroleague αλλά και τις… γόβες της που είναι το σήμα κατατεθέν της στους πάγκους.

Για το φιλάθλους του Παναθηναϊκού: «Να το πω έτσι… Πραγματικά, το να μπαίνω σε ένα γήπεδο με φιλάθλους και μάλιστα με έναν τόσο ξεχωριστό κόσμο, σ’ αυτούς τους δύο αγώνες, ήταν κάτι πολύ ιδιαίτερο για εμένα. Νιώσαμε πολύ έντονα τη δύναμη των φιλάθλων μας. Και στους δύο αγώνες το νιώσαμε ξεκάθαρα. Και είδα πολύ καθαρά την πίεση που άσκησαν στον αντίπαλο. Νομίζω ότι μαζί με τους φιλάθλους μας… δηλαδή, κερδίζουμε τους αγώνες.

