Παναθηναϊκός: Ο Ράφα Μπενίτεθ αποκαλύπτει τις σκέψεις του

Ο Παναθηναϊκός από χθες έχει μπει στην εποχή του Ράφα Μπενίτεθ.



Οι πράσινοι χθες ανακοίνωσαν την έναρξη της συνεργασίας τους με τον Ισπανό τεχνικό ο οποίος το απόγευμα έκανε την πρώτη του προπόνηση με το τριφύλλι στο στήθος.



Φυσικά σήμερα τα βλέμματα παραμένουν στον Ράφα Μπενίτεθ ο οποίος θα παρουσιαστεί στους εκπροσώπους του Τύπου που καλύπτουν το ρεπορτάζ της ομάδας. Το ραντεβού είναι στις 12:00 το μεσημέρι στο προπονητήριο στο Κορωπί μετά από επιθυμία του ίδιου του Ισπανού τεχνικού.



Αν και οι άνθρωποι του τριφυλλιού σκόπευαν η παρουσίαση του Ισπανού να γίνει σε έναν χώρο στην Αθήνα κάτι τέτοιο δεν θα γίνει καθώς ο Μπενίτεθ εξέφρασε την επιθυμία η πρώτη του συνάντηση με τους εκπροσώπους του Τύπου να γίνει στο προπονητήριο της ομάδας για να μην χαθεί χρόνος πολύτιμος, κατά τον νέο τεχνικό του τριφυλλιού, από αυτόν που θα είχε με τους παίκτες του.



Ο Μπενίτεθ που ήδη, πριν αναλάβει και επίσημα την ομάδα, έχει παρακολουθήσει παιχνίδια και έχει ενημερωθεί για τα πάντα με τους συνεργάτες του και εκείνον να έχουν αρχίσει να δουλεύουν σαν να είναι στην ομάδα, επιθυμεί να έχει όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο, αυτός και οι συνεργάτες του με τους παίκτες για να τους προετοιμάσει ενόψει του αγώνα με τον Asteras Aktor.



Στην συνέντευξη Τύπου αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον ο Ράφα Μπενίτεθ να αποκαλύψει τις σκέψεις του για τους πράσινους για την θητεία του στο τριφύλλι που έχει ξεκινήσει.

