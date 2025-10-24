Cοnference League: Κορυφαίο γκολ της 2ης αγωνιστικής της league phase, αυτό του Στράτου Σβάρνα

Μια τιμητική, αν μη τι άλλο, διάκριση (ειδικά για στόπερ) απέσπασε ο πρώην παίκτη της ΑΕΚ, Στράτος Σβάρνας.

Στο παιχνίδι της Ράκοφ με τη Σίγκμα Όλομουτς για τη league phase του Conference League ο Έλληνας αμυντικός γλίτωσε στο 90’ την ομάδα του από ήττα.

Το γκολ που πέτυχε, λοιπόν, με άπιαστο βολέ στην κίνηση, διαμορφώνοντας το τελικό 1-1, αναδείχθηκε από την UEFA ως το κορυφαίο της αγωνιστικής.

Δείτε το σχετικό video, όπου συμπεριλαμβάνονται άλλα δύο γκολ που διεκδικήσαν τον τίτλο του κορυφαίου.

⚽️ Unbelievable goals from Svarnas, Augustyniak and Panichelli 🤯



Which strike was your favourite? 👀@FlixBus_DE | #UECLGOTD — UEFA Conference League (@Conf_League) October 23, 2025

