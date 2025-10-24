Λογαριασμός
Cοnference League: Κορυφαίο γκολ της 2ης αγωνιστικής της league phase, αυτό του Στράτου Σβάρνα

O πρώην αμυντικός της ΑΕΚ, έβαλε ένα καταπληκτικό βον πλανέ στο ματς της Ράκοφ με τη Σίγκμα Όλομουτς και μάλιστα με το τέρμα αυτό, ισοφάρισε το ματς στο 90'

Στράτος Σβάρνας

Μια τιμητική, αν μη τι άλλο, διάκριση (ειδικά για στόπερ) απέσπασε ο πρώην παίκτη της ΑΕΚΣτράτος Σβάρνας.

Στο παιχνίδι της Ράκοφ με τη Σίγκμα Όλομουτς για τη league phase του Conference League ο Έλληνας αμυντικός γλίτωσε στο 90’ την ομάδα του από ήττα.

Το γκολ που πέτυχε, λοιπόν, με άπιαστο βολέ στην κίνηση, διαμορφώνοντας το τελικό 1-1, αναδείχθηκε από την UEFA ως το κορυφαίο της αγωνιστικής.

Δείτε το σχετικό video, όπου συμπεριλαμβάνονται άλλα δύο γκολ που διεκδικήσαν τον τίτλο του κορυφαίου.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: UEFA Conference League ποδόσφαιρο ΑΕΚ
