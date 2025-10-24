UEFA για την πρόσληψη Μπενίτεθ: Ο δυο φορές πρωταθλητής στον πάγκο του Παναθηναϊκού

Η νέα εποχή στον Παναθηναϊκό ξεκίνησε με τον Ράφα Μπενίτεθ στο τιμόνι του, καθώς οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν την έναρξη της συνεργασίας τους με τον Ισπανό τεχνικό, τον προπονητή με ένα από τα μεγαλύτερα παλμαρέ που έχει εργασθεί ποτέ σε ελληνικό σύλλογο.

Μάλιστα, ο 65χρονος πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με το «τριφύλλι» το απόγευμα της Παρασκευής (24/10), εγκαινιάζοντας έτσι τη συνεργασία του με τον Παναθηναϊκό.

Φυσικά η πρόσληψή του έκανε τον γύρο της Ευρώπης, με την UEFA να προβαίνει σε ανάρτηση και να καλωσορίζει τον Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό, αλλά και πίσω στις διοργανώσεις της.

«Ο δυο φορές πρωταθλητής Ράφα Μπενίτεθ έγινε ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού», αναφέρεται στην ανάρτηση, ενώ υπάρχει και φωτογραφία του νέου τεχνικού των «πρασίνων» με τα τρόπαια του Europa League που κατέκτησε με τη Βαλένθια το 2004 (UEFA τότε) και την Τσέλσι το 2013.



Δείτε την ανάρτηση:

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.