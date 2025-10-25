NBA: Ο Αντετοκούνμπο έκανε... πάρτι στο Τορόντο – Τα highlights

Λογαριασμός
Ο Αντετοκούνμπο έκανε... πάρτι στο Τορόντο – Βίντεο με τα highlights της εμφάνισης των 31 πόντων

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε ακόμη μία εμφάνιση-δήλωση, με 31 πόντους, 20 ριμπάουντ και 7 ασίστ στη νίκη των Μπακς επί των Ράπτορς (122-116) στο Τορόντο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνεχίζει να εντυπωσιάζει στο ξεκίνημα της σεζόν του NBA, πραγματοποιώντας ακόμη μία κυριαρχική εμφάνιση και οδηγώντας τους Μιλγουόκι Μπακς στη νίκη με 122-116 επί των Τορόντο Ράπτορς, μέσα στο Τορόντο.

Ο «Greek Freak» ήταν ασταμάτητος, γεμίζοντας τη στατιστική του με νούμερα που θύμισαν... MVP. Σε 37 λεπτά και 36 δευτερόλεπτα συμμετοχής, σημείωσε 31 πόντους, έχοντας 9/12 δίποντα2/2 τρίποντα και 7/12 βολές, ενώ πρόσθεσε 20 ριμπάουντ7 ασίστ και 1 κόψιμο.

