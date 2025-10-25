NBA: Ο Αντετοκούνμπο έκανε... πάρτι στο Τορόντο – Τα highlights

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνεχίζει να εντυπωσιάζει στο ξεκίνημα της σεζόν του NBA, πραγματοποιώντας ακόμη μία κυριαρχική εμφάνιση και οδηγώντας τους Μιλγουόκι Μπακς στη νίκη με 122-116 επί των Τορόντο Ράπτορς, μέσα στο Τορόντο.



Ο «Greek Freak» ήταν ασταμάτητος, γεμίζοντας τη στατιστική του με νούμερα που θύμισαν... MVP. Σε 37 λεπτά και 36 δευτερόλεπτα συμμετοχής, σημείωσε 31 πόντους, έχοντας 9/12 δίποντα, 2/2 τρίποντα και 7/12 βολές, ενώ πρόσθεσε 20 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 1 κόψιμο.

